“Ben Simmons está melhor do que em seus anos de All-Star”, revela treinador

A temporada está chegando e um fato rotineiro está de volta: o otimismo sobre o antigo All-Star Ben Simmons. O armador do Brooklyn Nets tem tido graves problemas com contusões nos últimos anos, além de uma queda de nível muito grande em relação aos seus melhores anos na NBA. Mas, de acordo com um de seus treinadores, o australiano está prestes a ter um forte retorno em 2024/25.

Tudo começou com uma publicação do treinador particular Chris Brickley no Instagram. Com fotos de um treino que realizou com o jogador, ele fez uma previsão ousada sobre Simmons e a próxima campanha.

“Atenção. Ben Simmons está voltando a jogar em um nível de All-Star. Uma grande temporada está chegando”, afirmou o técnico.

Publicidade

O otimismo sobre a forma do australiano tem se transformado em uma rotina antes de cada campanha. Afinal, os vídeos de treinos, arremessos e falas de técnicos e pessoas que trabalham com ele não têm se concretizado.

Aliás, os fãs de NBA têm começado a duvidar desse tipo de publicação. Por exemplo, um perfil chamado KD II Times publicou o seguinte comentário na publicação: “Gosto muito de você, Chris, mas a realidade é que Ben Simmons está acabado e nunca mais será um All-Star.”

Publicidade

Apesar do elogio que recebeu, o técnico não poupou o usuário de uma resposta em defesa ao camisa 10 do Brooklyn Nets.

Leia mais sobre o Nets!

“Obrigado pelos elogios”, agradeceu Brickley. “Mas vou te falar, Ben Simmons está se movendo muito bem, mais saudável do que nunca. É sério, ele está em melhor forma agora do que em relação aos seus anos de All-Star na NBA. Eu nunca disse isso de um jogador que não confirmaria isso ao longo da próxima temporada. Confie em mim, ele vai ter um grande ano”, garantiu.

Publicidade

Nos últimos três anos, no entanto, a rotina tem sido a mesma: Problemas com lesões e ausências. Desde então, ele atuou por 57 partidas na liga. Isso inclui apenas 15 jogos no ano passado, quando seu retorno gerou uma grande expectativa. Suas médias foram de 6.1 pontos, 7.9 rebotes e 5.7 assistências. Além disso, ele acertou 58.1% dos seus arremessos de quadra.

A produção baixa e as lesões, acima de tudo, baixaram seu valor dentro da liga. Atualmente, ele é um dos jogadores mais desvalorizados do mercado. Ele vai receber US$40.3 milhões em 2024/25, no último ano de um contrato máximo onde faturou mais de US$177 milhões por cinco anos.

Publicidade

Ainda assim, ele é um nome que a franquia espera encontrar uma troca ao longo da campanha. Então, é importante que ele jogue bem e se valorize no mercado novamente. O Nets tem vários nomes veteranos que desejam trocar, mas com contratos mais baratos. Casos por exemplo, de Dorian Finney-Smith, Bojan Bogdanovic, Cam Johnson e Dennis Schroder.

O armador já disputou o All-Star Game por três vezes, além de ser eleito All-NBA em 2019/20.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA