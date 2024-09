Vídeos de Ben Simmons arremessando bem significam o que para o Brooklyn Nets?

A gente sabe que está na offseason da NBA quando Ben Simmons arremessa de três, mas o que significa para o Brooklyn Nets? Bem, é uma questão estranha, pois estamos falando de um jogador que vai para a quarta temporada na equipe. Não parece, mas já tem isso tudo.

Só que Ben Simmons simplesmente não consegue jogar, apesar de todo ano ele mostrar vídeos arremessando. Desde que chegou ao Nets, ele fez apenas 57 jogos. Ou seja, a direção só estaria aguardando o fim de seu contrato para livrar-se de um enorme problema.

Mas e se?

Claro, o “se” não joga. Mas e se, finalmente, ele estiver em quadra e parecer com aquele cara que foi três anos consecutivos ao All-Star Game e venceu o prêmio de melhor calouro? Ah, ele ainda fez parte de times ideais de defesa e da NBA. Então, o talento ainda existe.

O problema está no de sempre: há cinco, seis anos, Ben Simmons aparece em vídeos acertando arremessos de três, enquanto o Brooklyn Nets não vê o mesmo em jogos. De fato, em 332 partidas, ele arremessou apenas 36 vezes do perímetro, acertando cinco. Ou seja, um aproveitamento medonho de 13.9%.

🚨 ATENÇÃO 🚨BEN SIMMONS ESTÁ ARREMESSANDO MELHOR DO QUE NUNCA.

Ao mesmo tempo, ele parece ter um tipo de ímã que o leva automaticamente para a enfermaria após algumas partidas. São várias as cirurgias nas costas, mas ele nunca está pronto para voltar. Foi assim nas últimas três temporadas.

O fato é que, desde aquele lance controverso quando ainda jogava pelo Philadelphia 76ers, Ben Simmons jamais foi o mesmo. Talvez, em um ou outro lance. Mas em geral, está bem distante do que já mostrou.

Mas no fim das contas, pode ser qualquer coisa. Ben Simmons pode não estar jogando por lesões nas costas, por questões de saúde mental ou, ainda, ele é um Carlos Kaiser da NBA. Tem de ser uma das opções.

Na última temporada, por exemplo, Simmons foi titular nas primeiras cinco partidas do Nets. Teve médias de 7.4 pontos, 10.0 rebotes, 7.2 assistências e 1.0 toco. Não é ruim, mas bem distante no que poderia pontuar. Ficou um jogo fora e voltou no seguinte. Ele anotou apenas dois pontos, mas pegou 15 rebotes.

De novo, Ben Simmons pode contribuir para o Brooklyn Nets. Claro, não seria aquele cara que fazia algo entre 15 e 18 pontos, mas como um facilitador, ao estilo Draymond Green. E Simmons, saudável, defende ao mesmo nível de Green.

Isso é ruim? De forma alguma. Vários times gostariam de ter um jogador assim. No entanto, após seus seis primeiros jogos, Simmons ficou de fora dos próximos dois meses. Quando retornou às quadras, flertou com o triplo-duplo, apesar de jogar poucos minutos (cerca de 20 por partida). Então, menos de um mês após sua volta, ele voltou a desfalcar o Nets. Agora, em definitivo pela campanha.

Último ano de contrato, última chance

A temporada 2024/25 pode e deve ser decisiva para Ben Simmons. Afinal, em seu último ano de contrato (US$40.3 milhões), o australiano pode não ter mais chances de jogar na NBA se tiver mais uma temporada difícil.

Aliás, alguns rumores apontavam para uma eventual saída antes mesmo de a temporada começar. Como ele está com um expirante, o Brooklyn Nets pode muito bem dispensar Ben Simmons a qualquer momento que não será mais um problema para os próximos anos.

Mas aí aparece o bom e velho “e se…”. Vai que ele consegue se reencontrar com o melhor basquete de sua vida e prova o contrário?

Enfim. Parece que a paciência da direção do Nets está acabando. O time não conseguiu trocar o jogador em momento algum, enquanto ainda valia algo. Hoje, seu valor para negociações é absolutamente nada.

Vale lembrar que Ben Simmons foi primeira escolha no Draft de 2016 e brilhou pelo Sixers. Será que ainda existe alguma chance ou é delírio?

