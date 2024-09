Com Paul George no lugar de Tobias Harris, 76ers tenta brigar no topo

O Phialdelphia 76ers fez uma mudança importante na briga pelo título da NBA em 2024/25. Afinal, Tobias Harris deu lugar a Paul George como ala titular da franquia. O antigo jogador da equipe, duramente criticado por seus anos na Filadélfia, assinou com o Detroit Pistons. Em contrapartida, o nove vezes all-star chegou por US$212 milhões por quatro temporadas.

A mudança de Tobias Harris por Paul George é significativa. Além de um dos grandes nomes da última década, o ex-Los Angeles Clippers é uma melhora ofensiva considerável, em relação ao antigo titular. Em relação à defesa, o desempenho também é melhor. Portanto, a aposta do 76ers é de que a troca seja a diferença na disputa pelo título.

Para se ter noção da diferença entre ambos, vamos a uma comparação. Ofensivamente, por exemplo, George terminou a última temporada com 22.6 pontos, 5.2 rebotes e 3.5 assistências. Harris, enquanto isso, registrou números inferiores, com 17.2 pontos, 6.5 rebotes e 3.1 assistências.

George, além disso, pode representar um alívio na pressão sobre Joel Embiid. O ex-MVP, afinal, costuma concentrar as defesas adversárias. No entanto, com o camisa 8 e Tyrese Maxey, é capaz que as estratégias defensivas se dividam contra o 76ers.

Em caso de espaço livre, George também pode aumentar os pontos em relação a Harris. No perímetro, por exemplo, o ala teve um aproveitamento de 41.3%, sendo maior em relação aos 35.3% do antigo titular na temporada passada. Em termos de pontuação, o reforço marcaria 0.9 ponto a mais a cada cinco arremessos por jogo, com base na taxa de acerto.

Na defesa, o novo contratado também é bem mais reconhecido. Em sua carreira, afinal, George acumulou quatro seleções para as seleções de defesa da NBA. Entretanto, nos últimos anos, é inegável que a diferença em relação a Harris caiu, com o ala do Pistons se consolidando como um defensor sólido.

Em números, por sua vez, George limitou seus oponentes em 2.5% menos arremessos que a média. No caso de Harris, por outro lado, a taxa foi de 1.7%.

Para a próxima temporada, contudo, George terá uma mudança em suas responsabilidades defensivas. Enquanto nos últimos anos marcou jogadores menos estrelados, ele será o responsável por ser o principal marcador de perímetro do 76ers, como era Harris no passado.

É fato, ainda assim, que George é um melhora considerável em comparação a Harris. Com ele, o 76ers projeta uma temporada de sucesso, que depende também da saúde de Joel Embiid e de uma nova melhora de Tyrese Maxey.

