Draymond Green aconselha Paul George sobre torcida do Sixers: “Difícil”

Ídolo do Golden State Warriors, Draymond Green esperava Paul George na sua equipe para 2024/25. A franquia da Califórnia, afinal, tentou um acordo com o Los Angeles Clippers pelo astro. No entanto, George terminou no Philadelphia 76ers. O ala-pivô, desse modo, desejou “sorte” para o o ala em seu novo time.

Em entrevista ao site Clutch Points, Draymond Green comentou sobre a ida de Paul George para a Filadélfia. Segundo ele, o reforço do Sixers vai precisar de sorte, uma vez que a torcida da nova equipe não costuma reagir bem com desempenhos ruins. Portanto, é melhor ele ter grandes atuações.

“Boa sorte, Paul Goerge. É melhor jogar bem ou vão destruir ele se não jogar”, afirmou Green. “Sabe porque vão destruir? Porque a torcida do 76ers tem um gosto amargo na bola por conta dos últimos anos que tiveram com Tobias Harris. Os torcedores sentiram que George trouxe o que precisavam”, continuou.

O caso de George, claro, é diferente de Harris. O antigo nome da franquia, afinal, jamais foi uma estrela consolidada na liga. Ainda assim, ele recebeu um alto salário para entregar desempenhos decepcionantes, principalmente nas participações em pós-temporada.

O novo reforço, por outro lado, conta com nove convocações para o All-Star Game e diversas seleções para times ideias. Desse modo, a expectativa é de que ele possa contribuir para o 76ers alçançar o tão sonhado título da NBA. Para isso, a franquia pagará US$212 milhões por quatro temporadas. Se George não conseguir a conquista, contudo, Green acredita que ele pode ser alvo dos próprios torcedores.

“Sabé qual o problema com a Filadélfia? Os torcedores do time são mais duros com os próprios jogadores do que com os adversários. Isso é muito difícil”, completou Green.

Não é novidade

O aviso de Green a George não é uma novidade entre os jogadores e figuras da NBA. É comum, afinal, que antigos atletas da equipe disparem críticas aos torcedores. Recentemente, por exemplo, o ex-treinador da franquia, Doc Rivers, afirmou que a torcida do Sixers atrapalha o próprio time.

“Geralmente, as equipes jogam melhor em casa. O único lugar que eu achei difícil jogar em casa foi em Filadélfia por causa da torcida. Acho que isso afetava um pouco os nossos jogadores”, afirmou Rivers ao The Bill Simmons Podcast.

Antigo jogador, o ala Danny Green também fez um comentário semelhante. Em 2022, o jogador relembrou das críticas da torcida a Ben Simmons, mesmo com a equipe em boa campanha na Conferência Leste. Desse modo, em entrevista ao jornalista John Clark, do podcast Takeoff, ele defendeu o australiano de seus torcedores.

“Nós éramos o time de melhor campanha, ainda jogávamos bem e, em alguns jogos, eles ainda nos vaiavam”, disse Green. “É parte da cultura aqui, parte da forma que eles demonstram amor por nós, mas com caras como Ben [Simmons] e outros caras, acho que eles deveriam ficar do lado deles, apoiando, até que acabe o jogo. Mesmo assim, ele está aqui. Ele deu muito para esta franquia e cidade, dentro e fora das quadras. Acho que ele merece mais respeito e apoio”, afimou Green, na época.

