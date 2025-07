Giannis Antetokounmpo: “É provável que eu siga no Milwaukee Bucks”

Alvo de rumores desde a última temporada, Giannis Antetokounmpo deu boa notícia para a torcida do Milwaukee Bucks. Isso porque, em conversa com o influenciador Speed, na quarta-feira (9), ele indicou que pode continuar na equipe que defende desde que chegou à NBA.

Continua após a publicidade

Durante a live com o famoso youtuber, falaram sobre cidades com altas taxas de impostos nos Estados Unidos, como Nova York e Los Angeles. Giannis, então, disse que muitas pessoas estavam tentando convencê-lo a jogar nesses locais, o que levou Speed ​​a perguntar se ele ficaria em Milwaukee.

“Provavelmente. Veremos. Mas eu amo Milwaukee”, disse Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo tem contrato com o Milwaukee Bucks pelas próximas duas temporadas. Após esse período, o astro terá uma opção de jogador para a temporada 2027/28 da NBA. Portanto, ele terá liberdade de escolha e flexibilidade para decidir se fica ou não no time que o selecionou no Draft de 2013. Ou seja, ele poderá recusar essa opção para se tornar agente livre.

Continua após a publicidade

De acordo com a ESPN , Giannis poderá assinar uma extensão de quatro anos por US$293,4 milhões na offseason de 2026. Seja com o Bucks ou com um novo time.

Vale lembrar que não é a primeira vez que o grego indica a permanência na franquia. Após o fim da última temporada da NBA, ele também comentou sobre ficar no em Milwaukee. Em conversa com o canal Coast to Coast, ele expressou o desejo de continuar na equipe.”Espero voltar em breve com os Bucks”, disse o ala-pivô.

Continua após a publicidade

Leia mais!

No entanto, o Milwaukee Bucks fez um movimento na agência livre que não agradou sua principal estrela. Afinal, a franquia dispensou Damian Lillard, que se recupera de grave lesão. De acordo com o jornalista Sam Amico, do site Hoops Wire, a dispensa do armador surpreendeu o grego de forma muito negativa. Então, isso pode colocar seu futuro em xeque.

Da mesma forma, segundo Shams Charania, da ESPN, Giannis Antetokounmpo está preocupado com o que o time está fazendo no mercado. O grego quer vencer mais um título antes de encerrar a carreira, mas não vê o Bucks com chances reais no atual elenco. Para piorar, Milwaukee caiu na primeira rodada dos playoffs da NBA nos últimos três anos.

Continua após a publicidade

Giannis observa tudo o que o Bucks faz desde o Draft. Apesar de o time ter apenas uma escolha de segunda rodada, a franquia escolheu um jogador que não vai para a NBA na próxima temporada. Então, na agência livre, a diretoria trouxe de volta vários veteranos e só fechou mesmo com Gary Harris e Turner.

Como resultado, o Bucks possui 13 jogadores sob contrato garantido para a próxima temporada da NBA e só tem uma exceção de US$3.3 milhões, além do salário mínimo para veteranos. Ou seja, não tem muito a oferecer a agentes livres e seu elenco é apenas mediano.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA