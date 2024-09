Sete grandes jogadores da NBA que nunca atuaram no All-Star Game

Você já parou para pensar em quem são os melhores jogadores da história da NBA que nunca disputaram o All-Star Game? Baseado no artigo do portal Yardbreaker, o Jumper Brasil resolveu relembrar sete nomes que nunca disputaram o jogo das estrelas após grandes carreiras na liga.

Então, sem mais delongas, vamos conferir sete jogadores de destaque que nunca atuaram no All-Star Game da NBA. Aliás, vale lembrar que a lista está em ordem alfabética pelo sobrenome dos atletas citados.

Menções Honrosas

É claro que montar uma lista como essa é uma tarefa, acima de tudo, árdua. Apesar da grande maioria dos astros da liga ter disputado ao menos uma edição do jogo das estrelas, você se surpreenderia com o número de ótimos jogadores que nunca estiveram no evento. Esses sete nomes abaixo, não entraram na lista final por pouco.

Mike Bibby (All-Rookie em 1999)

Derek Harper (All-Defense em 1987 e 1990)

Al Jefferson (All-NBA em 2014 e All-Rookie em 2005)

Eddie Johnson (Sexto Homem em 1989)

Cedric Maxwell (duas vezes campeão, MVP das finais de 1981)

CJ McCollum (Jogador que mais evoluiu em 2016)

Byron Scott (três vezes campeão, All-Rookie em 1984)

Marcus Camby

Equipes: Toronto Raptors, New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers e Houston Rockets

Prêmios: Defensor do Ano em 2007, quatro vezes All-Defense, All-Rookie em 1997, quatro vezes lider em tocos da NBA

Apesar de nunca ter sido um grande destaque ofensivo, Camby foi fantástico na arte de defender. Um dos melhores protetores de aro e um dos mais eficientes em bloquear arremessos na história da liga. O pivô teve uma média total de 2.4 tocos por jogo ao longo de sua carreira de 17 anos. Viveu seus melhores momentos no Denver Nuggets, onde foi eleito Defensor do Ano. Era reserva no New York Knicks que chegou as finais em 1999/00, mas não levou o título.

Jamal Crawford

Equipes: Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns e Brooklyn Nets

Prêmios: Sexto Homem do Ano em 2010, 2014 e 2016

Crawford pagou em muitos momentos por ser um reserva. Ainda assim, foi um dos maiores artistas do jogo na hora de fazer cestas. Aliás, poucos foram tão bons driblando como ele na história do basquete. O ala-armador chegou a ter temporadas de 20 pontos por partida como titular em Knicks e Warriors, mas nunca foi escolhido como All-Star. Com uma longa carreira de 20 anos na liga, ele foi o segundo jogador a alcançar a marca de 10.000 pontos vindos do banco de reservas na história.

Leia mais!

Ron Harper

Equipes: Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers

Prêmios: Cinco vezes campeão da NBA (1996, 1997, 1998, 2000 e 2001), e All-Rookie em 1987

Excelente defensor, Harper ficou marcado como um ótimo coadjuvante nos cinco títulos que venceu em seus últimos seis anos de carreira, com o Bulls de Michael Jordan e o Lakers de Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. Mas antes disso, o armador também teve sucesso individual. Afinal, foram quatro temporadas de mais de 20 pontos, cinco assistências e dois roubos de bola por Cavaliers e Clippers. Ainda assim, nunca foi selecionado para o All-Star Game. Mas foi abrindo mão de protagonismo que ele venceu seus títulos.

Andre Miller

Equipes: Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers, Washington Wizards, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs

Prêmios: All-Rookie em 2000, líder da NBA em assistências em 2002

Miller foi um dos mais criativos passadores da NBA por muitos anos. Em seu auge, liderou a NBA em assistências com o Cleveland Cavaliers e ainda marcando mais de 15 pontos por jogo no processo. Apesar de nunca ter se tornado um grande astro, ele foi muito regular em seus anos na liga. Entre os jogadores que somaram pelo menos 16.000 pontos, 8.000 assistências e 1.500 roubos de bola na história da NBA, ele é o único a não ser selecionado para o All-Star Game.

Jamal Murray

Equipes: Denver Nuggets

Prêmios: Campeão da NBA em 2023 e All-Rookie em 2017

Entre os jogadores que estão atualmente na liga, o armador é um dos melhores que jamais foi All-Star. O canadense, aliás, não conseguiu cumprir esse objetivo nas últimas campanhas, o que o elevaria a possibilidade de um contrato máximo. A produção do craque costuma crescer, sobretudo, nos playoffs, onde tem números muito melhores do que os que registra na temporada regular. Em um Oeste carregado de craques em sua posição, Murray ainda tenta chegar ao jogo festivo pela primeira vez na carreira.

Lamar Odom

Equipes: Los Angeles Clippers, Miami Heat, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks

Prêmios: Duas vezes campeão da NBA (2010 e 2011), Sexto Homem do Ano em 2011 e All-Rookie em 2000

Odom teve duas temporadas com médias de duplo-duplo na NBA. Ele foi um nome importante do Clippers desde que entrou na liga, e continuou como um titular sólido em Miami e Lakers. Porém, perdeu sua posição de titular nos últimos anos em Los Angeles, quando se tornou um dos melhores reservas da liga. Mas mesmo assim, ele foi importante para os títulos com Kobe e Gasol. Seus últimos anos foram menos produtivos com muitas polêmicas fora das quadras, mas ele foi um dos últimos alas-pivô clássicos a se destacar na liga.

Rod Strickland

Equipes: New York Knicks, San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Washington Wizards, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Orlando Magic, Toronto Raptors e Houston Rockets

Prêmios: All-NBA em 1998, All-Rookie em 1989, Líder da NBA em assistências em 1998

Strickland é, acima de tudo, um dos melhores jogadores mais esquecidos da história da NBA. Pouco falado, mas com um ótimo momento duradouro em Portland e Washington. No ano de sua melhor campanha, em 1997/98, ele recebeu até mesmo votos para a corrida de MVP. Ele nunca venceu um título e não jogou por enormes mercados ou times em evidência em sua época, mas foi um dos armadores mais interessantes dos anos 90. Seu fim de carreira não foi brilhante, mas o jogador foi um dos que mais passou perto de chegar ao All-Star Game.

