Site elege melhores técnicos da NBA para próxima temporada

O site da emissora CBS Sports elegeu os melhores técnicos da NBA para a próxima temporada. Assim, produziu um ranking dos 30 treinadores da liga em 2024/25. De acordo com o repórter Sam Quinn, alguns critérios foram estabelecidos para a lista. Um deles, obviamente, é o histórico na NBA. Além disso, o desenvolvimento de jogadores, o gerenciamento do plantel e a criatividade foram levados em conta.

Segundo a CBS Sports, Erik Spoelstra está no topo do ranking de melhores técnicos da NBA para a temporada 2024/25. O treinador conduziu o Miami Heat às finais da NBA em seis oportunidades e venceu dois títulos (2012 e 2013). Além disso, ele foi eleito por técnicos e ex-técnicos como um dos 15 melhores da história da liga. No entanto, o profissional de 53 nunca levou o prêmio de melhor técnico.

Spoelstra está no comando do Heat há 16 anos. Pela equipe da Flórida, ele conquistou 750 vitórias em 1.277 jogos. Ou seja, alcançou um aproveitamento de quase 59%. No início deste ano, o técnico renovou o seu vínculo com a franquia por oito temporadas. De acordo com Adrian Wojanrowski, da ESPN, Spoelstra vai receber acima de US$120 milhões em salários pelo acordo. Além disso, esse é o maior valor de todos os tempos para um treinador nas grandes ligas dos EUA.

Na sequência, Nick Nurse (Philadelphia 76ers) e Rick Carlisle (Indiana Pacers) fecham o top 3 de melhores técnicos da NBA na próxima temporada. Ambos possuem um título da liga. Nurse foi campeão pelo Toronto Raptors em 2019. Carlisle, por outro lado, levou o Dallas Mavericks à conquista inédita em 2011.

Tetracampeão da NBA pelo Golden State Warriors, Steve Kerr aparece na quarta posição. O lendário Gregg Popovich, por sua vez, é apenas o 14º do ranking da CBS Sports. Vale lembrar que o treinador de 75 anos é pentacampeão pelo San Antonio Spurs, equipe que comanda há 28 temporadas. Joe Mazzulla, que levou o Boston Celtics ao título, em 2023/24, também ficou de fora do top 10, já que aparece na 11ª posição.

Por fim, o estreante JJ Redick, do Los Angeles Lakers, é o último do ranking. Segundo Quinn, isso era algo esperado, já que o ex-jogador e analista não possui experiência nem como assistente na liga.

Ranking dos técnicos da NBA para próxima temporada (CBS Sports)

1- Erik Spoelstra (Miami Heat)

2- Nick Nurse (Philadelphia 76ers)

3- Rick Carlisle (Indiana Pacers)

4- Steve Kerr (Golden State Warriors)

5- Tyronn Lue (Los Angeles Clippers)

6- Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder)

7- Will Hardy (Utah Jazz)

8- Ime Udoka (Houston Rockets)

9- Mike Budenholzer (Phoenix Suns)

10- Tom Thibodeau (New York Knicks)

11- Joe Mazzulla (Boston Celtics)

12- Chris Finch (Minnesota Timberwolves)

13- Mike Brown (Sacramento Kings)

14- Gregg Popovich (San Antonio Spurs)

15- Michael Malone (Denver Nuggets)

16- Quin Snyder (Atlanta Hawks)

17- Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies)

18- Jason Kidd (Dallas Mavericks)

19- Jamahl Mosley (Orlando Magic)

20- Willie Green (New Orleans Pelicans)

21- Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers)

22- Doc Rivers (Milwaukee Bucks)

23- JB Bickerstaff (Detroit Pistons)

24- Billy Donovan (Chicago Bulls)

25- Chauncey Billups (Portland Trail Blazers)

26- Darko Rajakovic (Toronto Raptors)

27- Jordi Fernández (Brooklyn Nets)

28- Charles Lee (Charlotte Hornets)

29- Brian Keefe (Washington Wizards)

30- JJ Redick (Los Angeles Lakers)

