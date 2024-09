NBA promove mudança em desafio dos técnicos para temporada 2024/25

A NBA promoveu mudanças nos desafios dos técnicos para a temporada 2024/25. Conforme anunciado nesta terça-feira (10), a arbitragem pode revisar possíveis faltas durante os desafios de saída de bola. A medida foi aprovada pelo Conselho de Governadores da liga em reunião em Nova York.

“Agora, os árbitros em quadra e o Centro de Replay poderão revisar o vídeo para determinar se uma falta próxima à violação deveria ter sido marcada”, explicou a NBA.

A arbitragem, desse modo, deve avaliar alguns critérios, como se os jogadores envolvidos na falta são os mesmos da saída de bola, além do tempo entre a falta não marcada e a violação.

Na temporada passada, por exemplo, um lance importante das finais da Conferência Oeste poderia ter passado por revisão. No confronto entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, o vídeo mostrou que Kyrie Irving cometeu uma falta em Jaden McDaniels. No entanto, a arbitragem não corrigiu a marcação, já que a bola saiu após bater no jogador do Timberwolves.

Com mudanças para a temporada 2024/25 da NBA, os desafios dos técnicos surgiram em 2019. De início, os treinadores tinham apenas um por partida, independente do resultado da revisão. Entretanto, desde o ano passado, a NBA permitiu um segundo, caso o primeiro pedido tenha sucesso.

Os treinadores podem usar os desafios para faltas, interferência com bolas na descendente, interferência de cesta e saídas de bola. Além disso, eles tem um tempo limite para usar o desafio. As análises, por sua vez, passam pelos árbitros de quadra em revisões de faltas. Os demais, por outro lado, são decididos pela Central de Replays.

Embora ajude as equipes, a regra dos desafios ainda não é uma unanimidade na NBA. Na última temporada, por exemplo, LeBron James criticou a regra durante um jogo do Dallas Mavericks nos playoffs. Na ocasião, o técnico Jason Kidd teve sucesso em ambas as tentativas. Mas não recebeu mais nenhuma oportunidade de desafiar. O astro, portanto, acredita que a liga deveria ampliar a quantidade.

“Temos que mudar essa regra do desafio. Não é possível você acertar dois e não ter mais nenhum até o final do jogo. Não faz o menor sentido”, criticou LeBron em seu perfil no X (antigo Twitter).

