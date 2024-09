DeMarcus Cousins toma atitude após ficar sem contrato na NBA

Pela terceira temporada consecutiva, DeMarcus Cousins está sem contrato na NBA. Outrora astro na liga, o pivô não assinou com nenhuma das 30 equipes, mesmo após ter sido eleito MVP das finais no Taiwan. Desse modo, ele revelou que desistiu de tentar se aproximar dos dirigentes em busca de uma oportunidade.

“Eu não vou mais sair tentando convencer esses caras. Eles sabem o que eu entrego em quadra. Isso já foi provado. Se quisessem saber quem eu sou, tirariam um tempo para me conhecer ao invés de ouvir outra pessoa. Já passei dessa fase de tentar me aproximar. Se surgir uma nova oportunidade que faça sentido, eu vou considerar. No entanto, estou cansado de tentar convencer”, revelou Cousins.

DeMarcus Cousins teve seu último contrato na NBA em 2021/22 com o Denver Nuggets. Na franquia, mostrou traços de que poderia ser um bom reserva na sua posição. Afinal, com média de somente 13.9 minutos, o pivô registrou 8.9 pontos, 5.5 rebotes e 1.7 assistência.

Desde então, Cousins está há dois anos sem uma oportunidade na liga. Como resultado, passou por times em Porto Rico e Taiwan em busca de chamar atenção dos times da liga. Entretanto, nada apareceu. Desse modo, ele antecipou o discurso recente, durante entrevista ao site HoopsHype, quando afirmou que não acreditava em uma segunda chance nos EUA.

“Honestamente, não [acho que consigo uma nova oportunidade]”, disse Cousins. “Eu sei que tive meu tempo lá. Houve um momento em que eu estava tentando fazer isso acontecer. Mas o lugar em que estou na minha vida agora, com tudo o que está acontecendo, fora do basquete, estou em um bom lugar. Então, como eu disse, estou animado com o que tenho pela frente e meu futuro”, seguiu, em entrevista ao site HoopsHype.

A ausência de Cousins na NBA é motivo de questionamento para alguns analistas. Para Stephen A. Smith, da ESPN, por exemplo, comentou que o pivô ainda é capaz de entregar na liga. Talvez, não como um All-Star, mas poderia acrescentar na rotação.

“Eu sei que já tivemos muitos problemas, mas estamos bem. Só que é necessário dizer que ele não deveria estar em Porto Rico jogando basquete. Eu sei que ele não deveria ser de um jeito ou de outro, mas Cousins não merece estar em Porto Rico. Neste momento, com suas habilidades, seu corpo, sua força, seu QI de basquete, habilidade para arremessar e tudo mais, ele seria um dos cinco melhores de sua posição”, afirmou.

MVP no Taiwan

Embora longe da NBA, Cousins seguiu como um pivô impactante nas ligas onde passou. Na última temporada, por exemplo, ele foi eleito o MVP das finais da liga local. O pivô do Taiwan Leopards terminou a decisão com médias de 21.1 pontos e 10.8 rebotes. Além disso, no jogo final, conseguiu 24 pontos e 24 rebotes para liderar a varrida diante do Taipen Taishin Mars.

Após a conquista, Cousins agradeceu pela chance de jogar no país da Ásia. Segundo ele, desde que saiu da NBA, o basquete o proporcionou experiências incríveis através das viagens para diferentes países.

“Sou abençoado por estar na posição de ter o basquete me levar pelo mundo, conhecer pessoas diferentes e experimentar culturas diversas. Isso é uma das coisas boas que vêm com esse esporte. Além disso, você conhece pessoas que têm o mesmo amor e paixão que você pelo esporte”, comentou.

“Então, com isso dito, meu tempo em Taiwan foi incrível. Conheci pessoas muito legais e genuínas, o que é raro nos tempos em que vivemos agora. Então, poder conhecer pessoas genuinamente legais com boas intenções é algo realmente legal. E eu valorizo isso porque é raro nos dias de hoje”, completou.

