Esposa de Russell Westbrook rebate comentarista da ESPN sobre Lamar Jackson

Um comentarista da ESPN comparou Russell Westbrook ao astro do Baltimore Ravens, da NFL, Lamar Jackson. De acordo com Ryan Clark, os dois jogadores, em seus devidos esportes, são semelhantes. Ou seja, produzem estatísticas brilhantes na temporada regular, mas caem de rendimento nos playoffs.

“Lamar Jackson agora é como Russell Westbrook”, comparou Clark no Get Up da ESPN. “Vimos Westbrook ao longo da temporada regular e até nos playoffs fazer grandes jogos estatísticos. Mas você se lembra quando ele e Damian Lillard se enfrentaram e as emoções tomaram conta. Ele não conseguia acertar um arremesso”, disparou.

O comentário, no entanto, não foi bem recebido pela esposa de Westbrook, Nina. Segundo ela, não é justo que seu marido receba críticas antes mesmo do início da temporada. Além disso, ela defendeu Lamar Jackson ao dizer que ele é incrível no que faz, assim como o armador do Denver Nuggets.

Publicidade

“Meu Deus. Apenas como fã de basquete, não pudemos nem esperar a temporada da NBA começar para surgirem críticas a Russell? Isso não faz nenhum sentido. A única comparação possível entre os dois é que ambos são unicórnios e incríveis no que fazem. Nunca conheci Ryan Clark, tenho certeza que é um cara legal, mas, por favor, pare. E, por fim, antes de começarem a criticar Russell, pelo menos esperar a temporada começar e ele errar uma bandeja”, respondeu.

Após a resposta da esposa, Westbrook compartilhou a mensagem em seu Instagram. Desse modo, o comentarista da ESPN se retratou com o casal. “Nina Westbrook, não quis desrespeitar de forma alguma. Eu defenderia Russell até o fim. Ele é um dos grandes para mim”, afirmou.

Publicidade

Leia mais sobre Russell Westbrook!

Casa nova

Enquanto recebe críticas, Westbrook se prepara para um mudança em 2024/25. Isso porque, o MVP de 2017 assinou com o Denver Nuggets por duas temporadas e US$ 6.8 milhões. O jogador, que deixou o Los Angeles Clippers em troca para o Utah Jazz, foi liberado no mercado. Então, a franquia confirmou os rumores e garantiu o armador em seu elenco para a próxima campanha.

Aos 35 anos, Russell Westbrook vai para o seu sexto time na NBA. Após iniciar a carreira e jogar por 11 anos no Oklahoma City Thunder, ele foi para o Houston Rockets. Então, na temporada seguinte, Westbrook atuou pelo Washington Wizards. Na sequência, teve a passagem ruim no Los Angeles Lakers. Por fim, o Lakers o trocou para o Jazz e acertou com o Clippers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA