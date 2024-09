Site aponta técnicos que estarão sob pressão na temporada 2024/25 da NBA

A temporada 2024/25 da NBA pode ser decisiva para alguns técnicos que entram pressionados por grandes resultados. Mas qual seriam os três treinadores que estão sob maior pressão atualmente? O site Yardbaker apontou três nomes que estão à frente de equipes favoritas ao título na próxima campanha que começa em Outubro.

Então, vamos mostrar cada um dos cenários para os três técnicos que estão sob maior pressão para a temporada 2024/25 da NBA.

Mike Budenholzer (Phoenix Suns)

Mike Budenholzer está chegando à franquia do Arizona neste ano. No entanto, Frank Vogel chegou na última temporada e foi demitido após a campanha frustrante com a queda na primeira rodada dos playoffs. Desde que adquiriu Kevin Durant na trade deadline de 2023, a equipe só venceu uma única série de pós-temporada. Então, a pressão é grande para que melhores resultados aconteçam em 2024/25.

Ele será o terceiro treinador em três anos na equipe, considerando que Monty Williams era o técnico em 2022/23. A equipe mantém seu trio com Durant, Devin Booker e Bradley Beal, mas a franquia adicionou algumas peças para o entorno dos três astros. Dentre elas, Tyus Jones, Mason Plumlee e Monte Morris. Além disso, dois jogadores chegaram do Draft: Ryan Dunn (28ª escolha) e Oso Ighodaro (40ª escolha).

Budenholzer foi campeão da liga com o Milwaukee Bucks em 2020/21, aliás, vencendo o próprio Phoenix Suns. Sua mente ofensiva e o bom espaçamento nas bolas de três foram uma marca da equipe nos anos sob seu comando, mas sua dificuldade de fazer ajustes nos playoffs é uma questão. De qualquer forma, a franquia espera resultados imediatos, independente do quão recente é o trabalho.

Nick Nurse (Philadelphia 76ers)

Nick Nurse é tido como um dos melhores treinadores da NBA. Isso porque ele foi campeão em 2018/19 com o Toronto Raptors. Por outro lado, a próxima temporada será muito decisiva na franquia. Então, o treinador terá grandes responsabilidades em tornar o Sixers competitivo na Conferência Leste a partir do final de outubro.

O 76ers alterou bastante o seu time e adicionou Paul George para jogar ao lado de Joel Embiid e Tyrese Maxey. Além disso, a equipe também contratou peças para reforçar a rotação como Caleb Martin, Eric Gordon, Andre Drummond, Reggie Jackson e Guerschon Yabusele. Para o site Yardbarker, esse é o melhor elenco que Embiid camaronês terá à disposição em toda a sua carreira.

Nurse foi contratado para, enfim, dar o “próximo passo” em Philadelphia. A equipe compete no topo do Leste há anos, mas não avança às finais de conferência desde que Allen Iverson jogava na NBA. A chegada de George pode simbolizar uma última cartada em busca de um título antes que as coisas mudem bastante na franquia, de acordo com o site. Portanto, essa é a pressão que o treinador terá para a temporada.

Tom Thibodeau (New York Knicks)

O New York Knicks foi outro time que investiu bastante para a temporada 2024/25 da NBA, algo que torna Tom Thibodeau um dos técnicos mais pressionados da liga. O especialista defensivo coordenou uma evolução nos últimos anos, transformando a equipe em uma das melhores do Leste. Mas agora, a expectativa é a maior em muitos anos, visando vencer a conferência e poder chegar às finais.

O Knicks adicionou Mikal Bridges em uma das trocas mais faladas da offseason. Além disso, a equipe também renovou os contratos de Jalen Brunson e OG Anunoby. Apesar da perda do pivô Isaiah Hartenstein, a expectativa é que o elenco seja ainda mais profundo e forte do que o time que chegou à segunda rodada dos playoffs em 2023/24.

Thibodeau tem um histórico ótimo na temporada regular, mas jamais foi além das finais de conferência. Aliás, sua última aparição nesta etapa dos playoffs foi em 2011 com o Chicago Bulls. O Knicks chegou perto disso nos últimos dois anos, mas com grandes movimentos acontecendo recentemente, treinador e franquia esperam atingir um ponto que não alcançam há muito tempo.

