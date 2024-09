Boletim de rumores e trocas da NBA (04/09/2024)

1/12 Bem-vindo à edição de 04 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga. Foto: Reprodução / Instagram

2/12 Evan Fournier decidiu deixar a NBA e acertou o seu retorno ao basquete europeu depois de 12 temporadas. O ex-jogador do Detroit Pistons anunciou em suas redes sociais que chegou a um acordo com o Olympiacos nessa segunda-feira. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, o ala-armador francês assinou contrato de dois anos com a equipe grega. Deve receber, em contrapartida, mais de US$4 milhões em salários garantidos. Foto: Reprodução / Instagram

3/12 Outro jogador que acertou a sua volta ao velho continente é o pivô Omer Yurtseven. E, aliás, será rival de Evan Fournier no basquete grego. O turco foi confirmado como novo reforço do Panathinaicos, em um vínculo de uma temporada com a opção de renovação para outra. A contratação do agora ex-atleta do Utah Jazz teria sido um pedido do conceituado treinador Ergin Ataman. Foto: Reprodução / Instagram

4/12 O pivô Jericho Sims vai seguir no New York Knicks por mais uma temporada. Ele tinha um contrato parcialmente garantido até poucos dias, mas os nova-iorquinos decidiram não o dispensar. Assim, vai receber US$2,1 milhões em salários. É esperado que ele ganhe mais espaço na rotação de Tom Thibodeau depois da saída de Isaiah Hartenstein. Foto: Reprodução / Instagram

5/12 Lonnie Walker IV chegou ao Boston Celtics faz poucos dias, mas já pode ter o seu futuro definido na franquia. E não é dos mais otimistas. De acordo com Zach Harper, do portal The Athletic, o provável plano dos atuais campeões é que o ala-armador só participe do período de pré-temporada do time. Ele seria dispensado antes do início da campanha. Foto: Reprodução / Instagram

6/12 O Philadelphia 76ers tem mais dois reforços confirmados para o seu período de treinos de pré-temporada. O ala-armador Judah Mintz (foto) e o pivô Max Fiedler foram anunciados como novas contratações da equipe em vínculos de exibição. Ambos estiveram com o time durante a Summer League, em Las Vegas, e chamaram a atenção positivamente. Foto: Reprodução / Instagram

7/12 Não é segredo para ninguém que Nikola Vucevic está disponível para trocas no Chicago Bulls, mas atrai pouco interesse. Então, o que esperar quando o seu contrato terminar ou ser rescindido? O pivô ainda não pensa nisso e só sabe de uma coisa: voltar para a Europa não é uma opção. O veterano montenegrino confirmou à imprensa do seu país que, por enquanto, nem pensa em sair da NBA. Foto: Reprodução / Instagram

8/12 O dono do Brooklyn Nets, Joe Tsai, está prestes a alcançar uma meta pessoal: contratar um jogador chinês. A imprensa chinesa noticia que o ala-armador Yongxi Cui vai assinar um vínculo two-way com os nova-iorquinos. Mas esse negócio pode gerar um mal-estar. Especula-se que o atleta possuía um acordo verbal com o Portland Trail Blazers, mas voltou atrás depois de uma proposta melhor do Nets. Foto: Reprodução / Instagram

9/12 O Golden State Warriors está de olho em mais um chutador para fechar o seu elenco. O nome da vez é Davis Bertans. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o ala-pivô letão foi convidado pela franquia para realizar um treino particular. Virou um costume recente do time fazer um treinamento com o jogador antes de oferecer uma vaga no elenco de pré-temporada. Foto: Reprodução / Instagram

10/12 O próximo agente livre da NBA que pode deixar a liga para retornar ao velho continente pode ser Cedi Osman. De acordo com Bugra Uzar, do site EuroHoops, o Real Madrid já teria negociações avançadas para contratar o ala turco. Na última temporada, atuando pelo San Antonio Spurs teve médias de 6,8 pontos enquanto acertou 39% dos seus arremessos de longa distância. Foto: Reprodução / Instagram

11/12 Brook Lopez foi o grande protagonista de rumores de troca na offseason do Milwaukee Bucks. Nada aconteceu, por enquanto. E, aparentemente, nem deve ocorrer. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, a franquia nunca teve interesse em negociar o especialista defensivo. Por disso, o pivô recebeu uma garantia dos dirigentes de Wisconsin de que não vai ser negociado. Foto: Reprodução / Instagram