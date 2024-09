Ícone da WNBA compara Caitlin Clark a Michael Jordan

O que Michael Jordan e Caitlin Clark possuem em comum? Além de serem grandes nomes do basquete, são ícones do esporte para o público, o que faz deles um verdadeiro sucesso de marketing. De acordo com Nancy Lieberman, ícone da WNBA, as comparações podem ir além.

Em declaração recente, Lieberman comparou Clark a Jordan.

“O que Caitlin Clark fez para o jogo é geracional”, afirmou. “De jogadora para jogadora, eu quero apenas agradecer a ela pelo que fez pelo jogo, por elevar a WNBA. Claro, Caitlin Clark e outras grandes jogadoras, mas o que você está fazendo vai fazer todas elas milionárias, assim como Tiger Woods (golfe) fez, como Michael Jordan fez. E nós não devíamos odiar a garota, deveríamos celebrar sua presença, não apenas tolerar”.

De fato, Lieberman vê o efeito de Clark na WNBA. Apenas como comparação a outros anos, o público da liga cresceu como nunca. A presença da jogadora do Indiana Fever vem atraindo torcedores cada vez mais. Como resultado, em venda de ingressos, o Fever vendia cerca de 4.067 por jogo em 2023. Então, com a novata, a média de público saltou para 16.979. A partida que levou menos pessoas teve 15.022. Portanto, a diferença é enorme.

E em quadra, Caitlin Clark vem sobrando. Após o time começar a temporada com cinco derrotas consecutivas, o time “decolou”. Desde então, Indiana venceu 18 dos próximos 29 jogos. Assim, a equipe classificou-se aos playoffs.

Aliás, a principal candidata ao prêmio de melhor caloura da WNBA vem fazendo estragos recentemente. Na vitória sobre o Los Angeles Sparks por 93 a 86, ela obteve o seu segundo triplo-duplo da carreira. Caitlin Clark somou 24 pontos, dez rebotes e dez assistências, enquanto ainda teve três roubos de bola.

Mas mais do que isso, o Fever conquistou o nono triunfo nos últimos 11 jogos, sendo cinco deles consecutivos. Lembrando que o time não ia aos playoffs desde 2016. Ou seja, sua presença faz toda a diferença não só na venda de ingressos, mas em quadra.

Seu início de carreira lembra mesmo de Michael Jordan. Em 1984, Jordan chegou na NBA como o jogador que poderia mudar o basquete e, logo de cara, recebeu diversos patrocínios. Então, houve um antes e depois de MJ na liga. Jogadores aumentaram seus salários como nunca, enquanto o basquete dos EUA passou a ganhar o mundo.

Claro que Clark está apenas em seu primeiro ano como profissional, mas sua presença começa a mudar a mentalidade do público com a WNBA.

