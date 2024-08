Caitlin Clark brilha em vitória do Fever sobre Sky de Angel Reese

As duas principais candidatas ao prêmio de MVP enfrentaram-se na noite de sexta-feira. Apesar de o jogo ser entre Indiana Fever e Chicago Sky, todas as atenções estavam voltadas para Caitlin Clark e Angel Reese. No entanto, a diferença foi muito grande, seja na apresentação das duas jogadoras e de suas equipes. Isso porque o Fever venceu por 100 a 81. E teve ainda o grande desempenho de Clark, que segue quebrando recordes na WNBA.

Caitlin Clark somou 31 pontos, 12 assistências e acertou cinco das nove tentativas de três, enquanto Angel Reese fez dez pontos e pegou 11 rebotes. Foi o 23° duplo-duplo de Reese, a nova recordista no quesito como caloura na WNBA.

Mas Clark também atinge marcas impressionantes. A armadora do Fever tem, agora, o maior número de jogos com (pelo menos) 20 pontos e dez assistências em uma única temporada em todos os tempos da liga. Enquanto, ela já possui mais passes decisivos que quase 80% entre todas as jogadoras na história da WNBA.

Rivais desde o basquete universitário, Clark e Reese tiveram o quarto encontro na WNBA, enquanto o Fever venceu o terceiro deles.

Mas a partida também contou com duas brasileiras. Uma de cada lado. Pelo Fever, Damires Dantas saiu do banco para produzir nove pontos e três rebotes em 18 minutos. Já no Sky, Kamilla Cardoso teve dificuldades para pontuar, mas contribuiu de outras formas: seis pontos, dez rebotes e cinco assistências.

De acordo com a Corrida para o Prêmio de Caloura do Ano, Clark é a primeira, Reese está logo atrás. Já Cardoso é a quarta. Nos últimos quatro jogos, a brasileira possui médias de 10.5 pontos, 9.8 rebotes, quatro assistências e 2.3 bloqueios.

E o Fever ainda contou com Lexie Hull, que vem impressionando no arremesso do perímetro. Desde a volta dos jogos, ela converteu 70.8% das bolas de três. Foram 17 cestas em 24 tentativas em seis partidas. Então, na noite de sexta-feira, foram três acertos em quatro chances. Hull terminou com 11 pontos e três rebotes.

Na temporada, o Fever de Clark soma 16 vitórias em 32 jogos e ocupa o sexto lugar. O Sky, por outro lado, tem 11 triunfos em 31 embates e está em oitavo. A equipe de Chicago perdeu a sua quinta consecutiva, enquanto a de Indiana venceu a terceira seguida.

