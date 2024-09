Ben Simmons se recupera de lesão e está de volta ao Nets

Sem lesão, Ben Simmons deve estar disponível para o Brooklyn Nets assim que os primeiros treinos da franquia começarem. De acordo com Chris Haynes, do canal TNT, o armador que tem enfrentado uma longa sequência contusões nos últimos anos, deve começar a temporada 2024/25 saudável.

Segundo o jornalista, o australiano não terá qualquer restrição e estará disponível para as atividades da equipe no primeiro treino da pré-temporada.

“Ben Simmons está recuperado de uma cirurgia nas costas. Então, ele estará disponível para os treinos da franquia que devem começar em 01 de Outubro. Sua participação deve ocorrer sem qualquer restrição. Seu agente Bernie Lee me contou. Ele está empolgado para começar a trabalhar e voltar as quadras da NBA”, explicou o Haynes.

Publicidade

Simmons tem sofrido desde que deixou o Philadelphia 76ers na campanha de 2021/22. Desde então, problemas crônicos nas costas tem afetado seu jogo e sua disponibilidade na liga.

Um exemplo disso aconteceu há alguns dias, quando o treinador particular Chris Brickley publicou fotos de treinos do atleta. Na legenda de uma publicação no Instagram, o técnico escreveu: “atenção. Ben Simmons está voltando a jogar em um nível de All-Star. Uma grande temporada está chegando”.

Publicidade

Leia mais sobre o Nets!

No entanto, a fala foi recebida com desconfiança. Afinal, vídeos de treinos e otimismo quanto a sua forma física, são comuns há pelo menos dois anos. A resposta de um usuário a publicação mostra o quão inseguro estão os torcedores.

“Gosto muito de você, Chris, mas a realidade é que Ben Simmons está acabado e nunca mais será um All-Star”, afirmou um fã.

Brickley agradeceu o elogio, mas refutou o usuário. Ele afirmou que Simmons tem sido ótimo nos treinos e que sua forma física é melhor do que a de seus melhores anos na liga.

Publicidade

Apesar disso, os últimos anos tem sido de muitas ausências. O australiano atuou em 57 partidas nos últimos três anos na liga. Em 2023/24, só jogou 15 vezes, com médias baixas de 6.1 pontos, 7.9 rebotes e 5.7 assistências em 23.9 minutos por jogo.

Em seus melhores anos, o craque chegou três vezes ao All-Star Game. Além disso, esteve no All-NBA na campanha de 2019/20. É o que os mais otimistas esperam de seu novo ano: Um ano sem lesão de Ben Simmons pelo Brooklyn Nets na NBA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA