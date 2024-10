Kamilla Cardoso é eleita para time ideal de novatas da WNBA

A brasileira Kamilla Cardoso foi eleita para o time ideal de novatas da WNBA. O anúncio foi feito pela liga nessa quinta-feira (3). Terceira escolha do último Draft, a jogadora do Chicago Sky fez uma boa temporada de estreia na liga. Em seu primeiro ano no time de Chicago, a pivô alcançou médias de 9,8 pontos, 7,9 rebotes e 1,4 toco, em 32 jogos. Além disso, ela acertou 52,1% dos arremessos de quadra.

Companheira de Kamilla Cardoso no Sky, Angel Reese também está no time ideal de novatas da WNBA. A ala-pivô, aliás, foi a maior reboteira da liga (média de 13,1 por jogo). No entanto, o bom desempenho da dupla não foi suficiente para levar a equipe de Chicago aos playoffs. O Sky acabou a fase regular apenas na décima posição.

A fenômeno Caitlin Clark lidera o time de calouras da temporada. Afinal, a armadora do Indiana Fever foi eleita a melhor novata da liga por unanimidade. Completam o quinteto ideal a ala Rickea Jackson (Los Angeles Sparks) e a ala-pivô Leonie Fiebich (New York Liberty).

Após sagrar-se bicampeã do basquete universitário (NCAA) por South Carolina, Kamilla se tornou a brasileira selecionada na melhor posição do recrutamento da WNBA. Eleita MVP da final universitária deste ano, a pivô de 22 anos é o grande nome da nova geração do basquete feminino do Brasil.

Mineira de Montes Claros, Kamilla deixou o país para se aventurar nos Estados Unidos quando tinha apenas 14 anos. Sem saber falar inglês, mas com a coragem e a vontade de vencer. Inicialmente, jogou basquete no Ensino Médio pela Hamilton Heights Christian Academy, em Chattanooga, no estado do Tennessee. No último ano de High School, ela teve médias incríveis de 24,1 pontos, 15,8 rebotes e 9,2 tocos por jogo.

Classificada como recruta cinco estrelas, e a jogadora número cinco em sua classe pela ESPN, Kamilla se comprometeu a jogar basquete universitário em Syracuse. Suas médias, em 2020/21, foram de 13,6 pontos, oito rebotes e 2,7 tocos. No entanto, ela se transferiu para South Carolina na temporada seguinte. Sob o comando da lendária técnica Dawn Staley, a brasileira conquistou dois títulos (2022 e 2024) e alcançou o status de estrela na NCAA.

Na final deste ano, South Carolina venceu Iowa, de Caitlin Clark. Kamilla foi a MVP da decisão, após anotar 15 pontos e pegar 17 rebotes. Dominante no garrafão, ela se tornou a quinta atleta a fazer pelo menos 15 pontos e 15 rebotes em uma partida derradeira do Final Four, nos últimos 25 anos.

Em sua temporada final na NCAA, a pivô de 2,01m de altura obteve médias de 14,4 pontos, 9,7 rebotes e 2,5 tocos. Assim, Kamilla Cardoso se credenciou a ser uma das escolhas do topo do Draft da WNBA.

