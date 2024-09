A’ja Wilson é eleita MVP da WNBA pela terceira vez

A’ja Wilson fez história na WNBA ao ser eleita MVP pela terceira vez na carreira. De acordo com a liga, a pivô do Las Vegas Aces ganhou o prêmio por unanimidade. Ou seja, ela foi a primeira escolha de todos os 67 jornalistas esportivos que tiveram direito de voto. Dez pontos foram concedidos aos votos de primeiro lugar, sete pontos ao segundo, cinco para o terceiro, três para o quarto e um para o quinto. Assim, A’ja totalizou 670 pontos.

Agora, a pivô do Aces se junta ao seleto grupo de atletas que conquistaram o MVP por três vezes. As outras são Sheryl Swoopes (2000, 2002 e 2005), Lisa Leslie (2001, 2004 e 2006) e Lauren Jackson (2003, 2007 e 2010). Pelo prêmio, A’ja vai receber US$15.450, além de um troféu projetado pela joalheria Tiffany & Co. Ela também se tornou a segunda atleta a vencer o MVP de forma unânime. A primeira foi Cynthia Cooper, em 1997, justamente na temporada inaugural da WNBA.

A segunda mais votada para o MVP foi a ala Napheesa Collier. A estrela do Minnesota Lynx somou 467 pontos. Já a ala-pivô Breanna Stewart, do New York Liberty, time de melhor campanha da temporada regular, ficou na terceira posição, com 295 pontos. O detalhe é que a novata Caitlin Clark, do Indiana Fever, foi a quarta mais votada. Desse modo, o fenômeno de 22 anos totalizou 130 pontos.

Publicidade

Leia mais sobre A’ja Wilson e a WNBA

Em 2024, a pivô do Aces se tornou a primeira jogadora da WNBA a fazer mil pontos na fase regular. Apesar de desfalcar o time em duas partidas, A’ja totalizou 1.021 pontos na campanha. Agora, ela é a 31ª cestinha da história da WNBA, com 4.782 pontos. A líder é a lendária Diana Taurasi (10.646 pontos), que, aos 42 anos, ainda atua pelo Phoenix Mercury.

Primeira escolha do Draft de 2018, A’Ja Wilson tem dois títulos da WNBA (2022 e 2023) e, agora, três prêmios de MVP (2020, 2022 e 2024). Além disso, a pivô foi eleita MVP das finais do ano passado. Defensivamente, A’ja também é elite. Afinal, ela ganhou o prêmio de melhor defensora da liga nas últimas duas temporadas. Pela seleção dos EUA, a estrela é bicampeã mundial (2018 e 2022) e olímpica (2020 e 2024).

Publicidade

Nesta temporada, A’ja obteve médias de 26,9 pontos, 11,9 rebotes, 2,6 tocos e 1,8 roubo de bola. Assim, ela foi a cestinha e líder em tocos na liga. Além disso, a pivô do Aces foi a segunda melhor reboteira, atrás apenas da novata Angel Reese, que teve média de 13,1 na campanha. Quanto aos roubos de bola, A’ja foi a quinta melhor da fase regular. Ou seja, mostrou dominância nos dois lados da quadra.

Portanto, aos 26 anos, A’Ja Wilson já é uma das melhores jogadoras da história da WNBA e com o terceiro MVP na estante. Mais uma vez, ela também é favorita ao prêmio de defensora do ano, que será anunciado nos próximos dias. Desse modo, o Aces espera que a pivô lidere a equipe ao terceiro título seguido da liga.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA