Confira o calendário dos playoffs da WNBA 2024

Com o término da temporada regular, os playoffs da WNBA 2024 já têm calendário definido. No próximo dia 22 de setembro, as oito equipes classificadas iniciam a primeira rodada. Como não poderia deixar de ser, o Jumper Brasil vai trazer ao público a cobertura dos playoffs da principal liga profissional de basquete feminino do mundo.

Dono da melhor campanha, o New York Liberty terá vantagem no mando de quadra em todas as séries. Na primeira rodada, aliás, o Liberty enfrenta o Atlanta Dream, último time a se garantir na pós-temporada. Além disso, na mesma chave, o Las Vegas Aces (quarto) enfrenta o Seattle Storm (quinto). Desse modo, há a possibilidade de reencontro dos finalistas de 2023 (Aces e Liberty), mas nas semifinais.

Por outro lado, o Minnesota Lynx (segundo) terá o Phoenix Mercury (sétimo) pela frente. Pelo chaveamento, o adversário sairá do embate entre Connecticut Sun (terceiro) e Indiana Fever (sexto). Assim, logo em sua temporada de estreia na WNBA, o fenômeno Caitlin Clark conseguiu levar o Fever aos playoffs, após oito anos de fracassos. Vale lembrar que Clark é companheira de equipe da ala-pivô brasileira Damiris Dantas.

O Chicago Sky, da pivô Kamilla Cardoso, não conseguiu chegar à-pós-temporada. Afinal, a equipe terminou a fase regular na décima posição. O mesmo ocorreu com o Dallas Wings, vice-lanterna da WNBA, da também brasileira Stephanie Soares.

Temporada regular da WNBA

1- New York Liberty (32-8)

2- Minnesota Lynx (30-10)

3- Connecticut Sun (28-12)

4- Las Vegas Aces (27-13)

5- Seattle Storm (25-15)

6- Indiana Fever (20-20)

7- Phoenix Mercury (19-21)

8- Atlanta Dream (15-25)

9- Washington Mystics* (14-26)

10- Chicago Fever* (13-27)

11- Dallas Wings* (9-31)

12- Los Angeles Sparks* (8-32)

* Eliminados

Regulamento da WNBA

Das 12 equipes, as oito com melhores campanhas se garantem nos playoffs. A primeira rodada terá séries de melhor de três partidas. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro e o sexto se enfrentam e, por último, o embate entre o quarto e o quinto colocados. Já as semifinais e a finais serão em séries de melhor de cinco partidas.

Transmissões

Durante a temporada regular, ESPN, Prime Video e o canal da NBA Brasil no YouTube exibiram vários jogos da WNBA. Agora, nos playoffs, a expectativa é que isso seja mantido. Além disso, todos os duelos poderão ser vistos no League Pass.

Calendário dos playoffs da WNBA 2024

Primeira rodada

22/09 (domingo)

(8) Atlanta Dream x New York Liberty (1) – 14h

(6) Indiana Fever x Connecticut Sun (3) – 16h

(7) Phoenix Mercury x Minnesota Lynx (2) – 18h

(5) Seattle Storm x Las Vegas Aces (4) – 23h

24/09 (terça-feira)

(8) Atlanta Dream x New York Liberty (1) – 20h30

(5) Seattle Storm x Las Vegas Aces (4) – 22h30

25/09 (quarta-feira)

(6) Indiana Fever x Connecticut Sun (3) – 20h30

(7) Phoenix Mercury x Minnesota Lynx (2) – 22h30

26/09 (quinta-feira)

(1) New York Liberty x Atlanta Dream (8)* – 20h30

(4) Las Vegas Aces x Seattle Storm (5)* – 22h30

27/09 (sexta-feira)

(3) Connecticut Sun x Indiana Fever (6)* – 20h30

(2) Minnesota Lynx x Phoenix Mercury (7)* – 22h30

* Se necessário

Semifinais

29/09 (domingo)

Série 1 – Jogo 1 – Horário a definir

Série 2 – Jogo 1 – Horário a definir

01/10 (terça-feira)

Série 1 – Jogo 2 – Horário a definir

Série 2 – Jogo 2 – Horário a definir

04/10 (sexta-feira)

Série 1 – Jogo 3 – Horário a definir

Série 2 – Jogo 3 – Horário a definir

06/10 (domingo)

Série 1 – Jogo 4* – Horário a definir

Série 2 – Jogo 4* – Horário a definir

08/10 (terça-feira)

Série 1 – Jogo 5* – Horário a definir

Série 2 – Jogo 5* – Horário a definir

*Se necessário

Finais

10/10 (quinta-feira)

Jogo 1 das finais – Horário a definir

13/10 (domingo)

Jogo 2 das finais – Horário a definir

16/10 (quarta-feira)

Jogo 3 das finais – Horário a definir

18/10 (sexta-feira)

Jogo 4 das finais* – Horário a definir

20/10 (domingo)

Jogo 5 das finais* – Horário a definir

*Se necessário

