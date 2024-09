Com Caitlin Clark, Fever bate recorde de público na WNBA

Inegavelmente, Caitlin Clark é um fenômeno do basquete feminino, tanto que o time dela, Indiana Fever, bateu o recorde de público na WNBA. De acordo com a franquia, mais de 300 mil fãs assistiram aos 17 jogos da equipe no Gainbridge Fieldhouse nesta temporada. Portanto, cerca de 17 mil pessoas por partida. Em 2023, a média de público do Fever foi de pouco mais de quatro mil torcedores.

O detalhe é que a capacidade da arena é de 17.274 pessoas. Ou seja, o ginásio de Indianápolis ficou lotado em todos os embates do time em 2024. A explicação é óbvia: todos queriam ver Clark de perto. Desde a seleção na primeira escolha geral do Draft deste ano, as atenções da WNBA se voltaram para Caitlin Clark.

Dentro de quadra, a jovem de 22 anos não decepciona. Pelo contrário. Logo em sua campanha de estreia, coleciona números assustadores e recordes quebrados. Nesta semana, ela bateu a melhor marca de assistências em uma temporada. Ainda falta um jogo para o término da fase regular, e Clark já deu 321 passes decisivos. O recorde pertencia a Alyssa Thomas, do Connecticut Sun, que deu 316 assistências em 2023.

Além disso, Clark se tornou a novata com o maior número de bolas de três pontos (114) na liga. A antiga marca era de Rhyne Howard, do Atlanta Dream, que acertou 85 arremessos do perímetro em 2022.

Falando em recordes históricos, Caitlin Clark é a primeira caloura da história a conseguir um triplo-duplo na WNBA. A marca histórica foi alcançada durante a vitória do Indiana Fever sobre o New York Liberty por 83 a 78, no mês passado. Diante da torcida de Indianápolis, a armadora de 22 anos terminou o jogo com 19 pontos, 13 assistências e 12 rebotes.

Além disso, a jovem estrela precisou de apenas 26 jogos para derrubar o recorde de assistências em uma partida da WNBA. O feito foi alcançado na derrota do Fever para o Dallas Wings por 101 a 93. Na ocasião, Clark deu 19 passes decisivos.

Durante sua carreira no basquete universitário, Clark conseguiu 17 triplos-duplos. E a universidade dela, Iowa, venceu todos esses 17 jogos. Em quatro temporadas no College, a armadora obteve médias de 28,4 pontos, 8,2 assistências e 7,1 rebotes. Também é a maior cestinha da história da NCAA, com 3.951 pontos. Desse modo, ela se tornou um fenômeno do esporte.

A expectativa para a chegada de Caitlin Clark ao basquete profissional foi tanta que sua estreia no Fever rendeu a maior audiência da WNBA em 23 anos. Segundo a liga, cerca de 2,13 milhões de espectadores acompanharam a partida contra o Connecticut Sun, no dia 14 de maio, pelos canais ESPN/ABC.

Fenômeno dentro e fora de quadra

Mas, antes mesmo de atuar na WNBA, Clark fechou um contrato multimilionário com a Nike. De acordo com o The Wall Street Journal, o acordo com a fabricante de material esportivo é de US$28 milhões por oito anos. Ou seja, cerca de US$3,5 milhões por temporada.

Primeira escolha do Draft de 2024 da WNBA, Clark tem médias de 19,1 pontos (oitava cestinha), 8,4 assistências (líder da liga) e 5,8 rebotes (top 20). Aos poucos, a jovem estrela se soltou em quadra e fez a diferença para o Fever. Com 19 vitórias em 38 jogos, o time de Indiana garantiu classificação para os playoffs, após oito anos de fracassos. Ao final da temporada, a armadora será eleita a novata do ano.

Assim, por conta de Caitlin Clark, o Fever voltou a se tornar relevante na WNBA. Além disso, a liga passou a ter mais visibilidade e vem atraindo cada vez mais o interesse do público. Seja com ginásios lotados ou ótimas audiências na TV.

