De forma unânime, Caitlin Clark é a melhor novata da WNBA

Sem surpresas, Caitlin Clark foi eleita como a melhor novata da WNBA na temporada 2024. Primeira escolha do Draft, a armadora dominou as estatísticas na liga, enquanto não houve concorrentes. De fato, quem mais se aproximou de algo foi Angel Reese, mas por poucos dias. Então, Clark venceu de forma unânime.

Durante sua primeira temporada na WNBA, Clark foi eleita a melhor caloura por quatro meses. Enquanto disso, ela venceu o prêmio de melhor jogadora da liga no mês de agosto. A atleta ainda fez parte do time ideal de novatas, que incluiu a brasileira Kamilla Cardoso, além de Leonie Fiebich, Rickea Jackson e Angel Reese.

Por fim, Clark entrou no time ideal da WNBA logo em seu primeiro ano. A equipe contou com as presenças de Napheesa Collier, Breanna Stewart, Alyssa Thomas e a MVP A’ja Wilson.

Publicidade

Caitlin Clark produziu diversos recordes em sua primeira temporada. Titular nos 40 jogos do Indiana Fever, ela somou 19.2 pontos, 8.4 assistências, 5.7 rebotes e 1.2 roubo de bola, enquanto liderou a WNBA em assistências (337) e cestas de três totais (122).

Mas não foi só isso. Clark ainda obteve o primeiro triplo-duplo como uma novata na WNBA, enquanto foi a primeira jogadora na história do Fever a obter tal marca. Em julho, por exemplo, ela distribuiu 19 assistências contra o Dallas Wings, outro recorde na liga.

Publicidade

Aliás, falando em assistências, apenas Courtney Vandersloot, do New York Liberty, teve temporadas com mais de 8.2 por jogo. Foram quatro no total.

Leia mais

Caitlin Clark ainda ficou em primeiro nas votações para o All-Star Game da WNBA. Com mais de 700 mil votos, ela obteve dez assistências no jogo festivo.

Publicidade

Seu sucesso na WNBA fez com que a liga tivesse um aumento significativo na presença de público nos jogos. Apenas como exemplo, o Indiana Fever vendia cerca de 4.067 ingressos por jogo em 2023. Então, com a novata, a média de público saltou para 16.979. A partida que levou menos pessoas teve 15.022.

Enquanto isso, a audiência de outros times também subiu. Ou seja, o interesse geral pela WNBA cresceu. Em 2023, por exemplo, a liga levou, em média, 6.614 pessoas aos ginásios. Mas em 2024, pulou para 9.791 contando todos os 12 times. De acordo com os dados do site Across the Timeline, as 12 equipes aumentaram suas receitas com ingressos.

Publicidade

O Fever foi aos playoffs pela primeira vez desde 2016. Em sua estreia nos mata-matas da WNBA, entretanto, Clark sofreu uma lesão no olho. Ainda assim, produziu 11 pontos e oito assistências, além de três roubos de bola. O Connecticut Sun venceu por 93 a 69.

Agora, Caitlin Clark junta-se a Aliyah Boston no prêmio de melhor novata da WNBA pelo Fever.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA