Caitlin Clark quebra oito recordes em seu ano de estreia na WNBA

O fenômeno Caitlin Clark chegou à WNBA para quebrar recordes históricos. Logo em seu primeiro ano, a novata do Indiana Fever quebrou oito marcas, sendo algumas que duravam mais de 20 anos. Além disso, liderou sua equipe à pós-temporada pela primeira vez desde 2016. É certo, portanto, que ela chegou para fazer história.

Entre os recordes, o mais impressionante de Caitlin Clark é o de pontuação de uma novata na WNBA. Durante quase duas décadas, a marca foi de Seimone Augustus, que marcou 744 pontos em seu ano de caloura pelo Minnesota Lynx. A jovem do Fever, por sua vez, passou após alcançar 35 pontos no último jogo da temporada, na vitória por 110 a 109 contra o Dallas Wings.

O volume de pontuação de Clark se dá principalmente por seu potencial no perímetro. E, claro, ela também atingiu um recorde. Afinal, se tornou a jogadora mais rápida da história da WNBA a atingir cem cestas de três pontos, com apenas 34 partidas. Desse modo, outro recorde: a de mais cestas de longa distância por uma novata.

O recorde de pontuação, aliás, não foi o único que durava décadas e caiu graças à Clark. O de assistências por uma novata, por exemplo, durava desde 1998, quando Ticha Penicheiro registrou 228. A novata do Fever, no entanto, quebrou a marca ainda em agosto, graças a sua média de 8.4 por partida. Além disso, ela também quebrou o recorde de passes para pontos em uma só partida, com 19.

Em contrapartida, o volume de jogo da caloura também a deu um recorde negativo. Durante a temporada, afinal, Clark quebrou a marca de mais turnovers em uma única temporada da WNBA. Em 40 jogos, ela teve uma média de 5.6 erros.

Por fim, o fenômeno do basquete feminino se tornou a primeira novata a conseguir um triplo-duplo em seu ano de estreia. Além disso, ela ainda ampliou a marca ao conseguir um segundo, sendo apenas a oitava jogadora na história da WNBA com múltiplos triplos-duplos na carreira.

Com um montante de recordes, Clark se prepara para a sua primeira série de playoffs. Logo em seu primeiro ano, ela liderou o Fever a 21 vitórias e 19 derrotas, sendo a sexta melhor campanha da liga e a primeira vez da equipe na pós-temporada desde 2016. A franquia enfrenta o Connecticut Sun, um dos favoritos para o título da competição.

