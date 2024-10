“LeBron James e Stephen Curry juntos seria apelação”, dispara Iman Shumpert

Um dos assuntos mais falados na offseason da NBA foi a possível união entre Stephen Curry e LeBron James. Rivais por mais de uma década, ambos passaram a sinalizar o desejo após as Olimpíadas de Paris. Desse modo, diversos rumores começaram a surgir. A ideia, aliás, seria motivo de vontade de diversos fãs da liga, uma vez que a junção das lendas marcaria um final de carreira excepcional para os dois.

Entre os jogadores, no entanto, a opinião pode ser diferente. Isso porque LeBron James e Stephen Curry são os dois maiores de sua geração. Juntos, certamente eles mudariam o equilíbrio da NBA. Então,, para o ex-Cleveland Cavaliers, Iman Shumpert, seria melhor que a união não acontecesse.

“LeBron e Curry juntos seria apelação”, disparou Shumpert. “É literalmente trapaça. Um pick-and-roll entre os dois, boa sorte. Boa sorte, pessoal. Deus, por favor, não permita isso. Isso é trapaça”, completou.

A amostra do que Shumpert diz foi visto durante as Olimpíadas. Com um elenco estrelado, os EUA conquistou a medalha de ouro no basquete em Paris. Os destaques, claro, foram Curry e LeBron, que brilharam principalmente nos momentos decisivos. Os momentos deles nos Jogos mostraram um entrosamento inesperado, que forçou declarações de ambos sobre a vontade de uma união também na NBA.

Curry, por exemplo, afirmou após os Jogos Olímpicos: “com certeza eu adoraria viver mais experiências como essa ao lado dele. Como eu disse, não será fácil. Agora os Jogos acabaram e estamos voltando para jogar um contra o outro de novo em mais um ano. Acho que será isso até que tudo acabe, mas eu adoraria mesmo jogar ao lado dele novamente”.

Para o encontro acontecer, um dos dois teria que ser agente livre. Algo que pode acontecer na agência livre de 2026. Os astros estarão disponíveis no mercado e podem garante uma esperança aos fãs da NBA que torcem pela união dos craques do Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Ainda mais que, segundo Bobby Marks, da ESPN, o movimento pode de fato acontecer daqui dois anos.

“Abra os olhos na agência livre de 2026 sobre LeBron e Curry”, indicou o jornalista.

Ainda segundo Marks, o encontro pode acontecer até antes. Isso porque LeBron pode recusar a opção contratual para 2025/26. Assim, estaria disponível já na próxima agência livre. Se isso acontecer, o jornalista indicou que o Warriors pode explorar um acordo para juntá-lo a Curry.

“LeBron pode se tornar agente livre novamente na próxima offseason e escolher o time que quiser. Claro, isso significa que ele provavelmente deixaria US$50 milhões na mesa para ir para um time como o Warriors e se juntar a Curry”, completou Marks.

