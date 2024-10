Steve Kerr quer Warriors liderando NBA em tentativas de três pontos

Steve Kerr sabe que o Golden State Warriors perdeu um dos maiores arremessadores da história da NBA na offseason. No entanto, em termos de filosofia de jogo, o técnico quer que a equipe caminhe na contramão desse fato. A tendência seria diminuir esse volume, mas a orientação é subir. O veterano gostaria que o time liderasse a NBA em tentativas para três pontos na próxima temporada.

“Se você não arremessa muito para três pontos, a matemática não te ajuda porque o placar não sobe. Em particular, quando falamos em um time como Golden State. Nós não cobramos muitos lances livres, por exemplo. Vai ser difícil vencermos nessa liga, então, se não chutarmos um alto volume de longa distância. Para resumir, esse é o nosso caminho para o topo”, indicou o experiente treinador.

A meta de Kerr não sugere uma transformação, pois o Warriors nunca esteve tão longe assim do topo. Na temporada passada, por exemplo, a franquia foi a quarta com mais arremessos de três pontos (38,9). Só Boston Celtics (42,5), Dallas Mavericks (39,5) e Sacramento Kings (39,3) tiveram maior volume. O técnico discorda que a saída de Thompson vá impactar a equipe nesse quesito.

“Gosto da profundidade do nosso elenco atual em termos de chutadores. Afinal, mesmo com a saída de Klay, eu acho que temos mais opções de arremessadores hoje. E venho dizendo para todos que arremessem ao menor sinal de espaço. Você está aberto, livre? Então, pode jogar para cima”, orientou o comandante, que comandou o time a quatro títulos da NBA.

Alinhado

A meta de um Warriors no topo da NBA em arremessos de três pontos não está só na cabeça do Steve Kerr. Brandin Podziemski, por exemplo, entende e concorda com a estratégia do comandante. Antes de tudo, ele nota como o arremesso de três pontos tornou-se a base dos sistemas ofensivos de muitos times. Mas, mais do que isso, os resultados da última temporada comprovam que o alto volume é bem sucedido.

“Fiquei sabendo, durante as finais, que Dallas e Boston foram as equipes que tentaram mais arremessos de três pontos na última temporada. Então, acho que isso pesa para um time vencedor. E, mais do que isso, o nosso elenco pode subir o volume. Acredito que nós podemos estar no TOP 5 em tentativas de longa distância. E, certamente, liderar a liga é possível”, afirmou o jovem armador.

Podziemski também concorda com Kerr sobre o impacto da saída de Thompson. Ele é uma ausência clara, mas, como grupo, a artilharia do Warriors está mais potente. “É claro que, a princípio, perder Klay tem peso. Mas acho que o time como um todo está um pouco diferente, pois temos mais atletas que podem arremessar além de Klay e Stephen Curry”, completou.

Novo chutador

Aumentar o volume de arremessos de três pontos de uma equipe, a princípio, não passa pelos especialistas no quesito. Afinal, esses jogadores já tentam tiros em alto volume. A maior mudança tende a passar por incentivar os atletas com baixo volume a tentar mais. Jonathan Kuminga, em particular, é alguém que Kerr quer ver ser mais participativo da linha de três pontos. O ala-pivô se vê em franca evolução nesse sentido.

“Eu ainda estou trabalhando nesse quesito. Só tento, por enquanto, os arremessos sem marcação. Estou tentando tiros de mais qualidade, bem posicionado, pois sei que posso convertê-los. Jogo a bola para cima sem pensar duas vezes. É o que Steve quer que eu faça, então vou fazer. Sinto que, quanto menos você pensa antes de lançar a bola, maiores são as chances de ser cesta”, contou o jovem talento.

