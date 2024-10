Jonathan Kuminga pode ser reserva no Warriors

O Golden State Warriors ainda está definindo seu time titular para a temporada 2024/25, enquanto Jonathan Kuminga pode ser um reserva. A evolução do ala-pivô é uma das grandes apostas de sucesso da franquia de San Francisco para a nova campanha, mas existe uma condição especial para que ele realmente seja titular desde o início. Apesar disso, em recente amistoso não oficial contra o Los Angeles Clippers, ele esteve entre os cinco titulares.

Steve Kerr usou a seguinte formação no compromisso de pré-temporada, que é muito mais um treino do que algo concreto: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Buddy Hield, Jonathan Kuminga e Draymond Green. Com o ala Andrew Wiggins não disponível, Kerr recorreu a uma formação parecida com a usada em alguns momentos de 2023/24, com Hield no lugar de Klay Thompson, e um small-ball com Green de pivô.

As informações foram confirmadas pelo jornalista Anthony Slater, do portal The Athletic. A fonte está no Havaí, onde a franquia tem treinado para a nova campanha. E é ele quem revela a questão de Jonathan Kuminga e sua posição como possível reserva do Warriors. E tudo tem a ver com sua posição.

Publicidade

“Até que se diga o contrário, ele será titular. Mas há pouca segurança nisso, já que para Kerr, Kuminga só tem uma posição em quadra. Ele não vê o jovem como um ala tradicional, e apenas como um ala-pivô. Isso tem a ver com as características do elenco, já que a franquia não conta com pivôs que espaçam a quadra. Se a opção por um pivô como Kevon Looney ou Trayce Jackson-Davis acontecer, Green será o ala-pivô. Isso vai lotar o garrafão, e levaria o jovem para a reserva provavelmente”, cravou Slater.

Leia mais sobre o Warriors!

Outra coisa que pode abrir um sinal de alerta para o camisa 00, foi uma resposta do técnico em coletiva de imprensa após o exercício. Perguntado pelo próprio Slater sobre se o quinteto titular usado no treino, seria o titular para o começo da pré-temporada de 2024/25, Kerr foi direto.

Publicidade

“Não. Na verdade, eu diria que podemos presumir que esse não será o quinteto titular. Então, não me comprometeria com isso”, garantiu.

A opinião geral é de que existe uma dúvida no técnico sobre qual a posição de Green para o inicio da temporada. Apesar disso, Steve Kerr que não quer “abusar” de minutos do veterano jogando na posição de pivô, mas ressaltou também a importância de um time que tenha um forte espaçamento e alto volume de bolas de três.

Publicidade

Então, a questão parece mais complicada. Uma grande possibilidade seria ter minutos de um trio que funcionou em alguma parte da temporada com Wiggins como ala, Kuminga como ala-pivô e Green como pivô. Porém, uma lesão do camisa 00 perto do fim da temporada, fez com que Kerr alterasse essa dinâmica, trazendo o jovem Trayce Jackson-Davis para o quinteto titular.

Jovem motivado

Se o técnico do Warriors tem dúvidas sobre a real posição de Kuminga, o jogador está confiante em mostrar que pode ser importante na equipe. Ele ressaltou que se considera um ala tradicional, mas contou ainda que está buscando evoluir o arremesso de três pontos.

Publicidade

“No fim do dia, eu sou um ala. Eu posso fazer isso, jogar em alto nível. Mas daqui para frente é tudo sobre o que a equipe quer que eu faça. Não importa a posição, só quero jogar. Por fim, estou tentando aumentar minha eficiência no chute. Se eu acertar muitos arremessos, posso abrir a quadra para os outros jogadores. Então, estou trabalhando nisso, sempre conversando com Steve e entendendo o que ele deseja”, afirmou.

O ala-pivô deu um salto de produção na campanha de 2023/24. Afinal, suas médias foram de 16.1 pontos, 4.8 rebotes e 2.2 assistências em 26.3 minutos por jogo. Aliás, são seus melhores números na carreira em todos os quesitos. Mas seu arremesso de três ainda não cai com frequência. Apenas 32.2% em 2.2 tentativas por partida. Chutar melhor será vital para que ele jogue.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA