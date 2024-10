Para Steve Kerr, apenas Stephen Curry tem lugar garantido no Warriors

O Golden State Warriors está em um momento de reformulação na NBA. Isso porque a equipe se despediu do astro Klay Thompson e está em um momento diferente de quando se estabeleceu como uma dinastia da liga. Diante disso, segundo o técnico Steve Kerr, somente o ídolo Stephen Curry tem lugar garantido na temporada 2024/25.

Em entrevista durante o Media Day, o treinador comentou sobre a nova situação do time. Segundo ele, a principal disputa é em relação a posição de ala-armador. Com a saída de Thompson, afinal, Brandin Podziemski, De’Anthony Melton e Buddy Hield aparecem como principais candidatos. Ainda assim, ele não descarta mudanças nas demais funções do quinteto inicial.

“Há competição em todas as posições. Não é tão simplesmente quanto: ‘quem vai ser o ala-armador?’. Temos que pensar: ‘quem vai ser o pivô? Quem vai ser o ala-pivô?’. Sabemos que Stephen Curry será o armador, mas quais serão os jogadores restantes na combinação?”, comentou Steve Kerr.

O pensamento de Kerr se assemelha à temporada passada. Durante 2023/24, o Warriors utilizou 27 formações titulares diferentes, sem conseguir a manutenção de qualquer uma delas por muito tempo. Entre os motivos para a rotação, estavam lesões, falta de entrosamento e inconsistências na busca por vitórias.

Desse modo, para evitar o conflito no último ano, Kerr afirmou que pretende trabalhar desde a pré-temporada. A prioridade, aliás, não é apenas definir o quinteto titular, como também a segunda unidade. “A formação titular não dependerá apenas dos cinco primeiros que encaixarem, mas também dos reservas. Temos muito trabalho para descobrir as formações. Tudo que os jogadores podem fazer é competir e dar o máximo de si”, afirmou Kerr.

Durante a transição, portanto, Curry é uma certeza. Da mesma forma, diferentes analistas apontam que Draymond Green deve seguir no quinteto titular. Destaques nos últimos anos, por sua vez, Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga podem ser mantidos como ala e ala-pivô, respectivamente. Por fim, a dúvida principal é em relação ao substituto de Thompson como ala-armador.

No momento, Brandin Podziemski é a principal aposta. Kerr, no entanto, não descarta utilizar De’Anthony Melton ou Buddy Hield na posição. Além disso, há também Gary Payton, que é um dos principais defensores de perímetro da liga. A decisão, aliás, deve passar por Curry, que comentou sobre os companheiros da próxima temporada.

“Temos um defensor nato como Melton. Você tem um cara que é um conector, que consegue botar a bola no chão, criar como Podziemski. Além, eu e ele começamos alguns jogos juntos no ano passado. Por fim, você tem o Buddy, que pode arremessar e espaçar a quadra e é um veterano. Temos muitas opções”, afirmou o ídolo.

