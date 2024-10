Stephen Curry espera mudanças no estilo de jogo do Warriors: “Cabeça aberta”

O Golden State Warriors, liderado por Stephen Curry, é dono de uma das formas de jogo mais reconhecidas da NBA nos últimos tempos. O estilo de espaçamento, movimentação e trocas de passes rendeu quatro títulos ao time em nove anos. Mas esse tempo parece que ficou para trás. A saída de Klay Thompson anuncia um novo momento na equipe e, ao mesmo tempo, a necessidade de pensar em mudanças nesse modelo.

“Eu me reapresentei, antes de tudo, com uma cabeça aberta sobre a nossa maneira de jogar. Sei que há uma cultura e mentalidade consolidada sobre o nosso proceder aqui dentro. Há um sistema de jogo que utilizamos há uma década, pois está funcionando. Mas isso não quer dizer que precisamos jogar assim de forma obrigatória”, afirmou o maior jogador da história da franquia.

A necessidade de mudanças no Warriors, aliás, já não era um segredo para ninguém. Na última temporada, essa questão ficou escancarada pelos resultados finais. A equipe caiu na primeira rodada dos play-in, contra um Sacramento Kings que também não chegaria aos playoffs. Curry acredita que a experiência incomum na carreira serviu, acima de tudo, como um sinal de alerta para todos.

“Acho que, quando você não consegue nem chegar aos playoffs, isso é uma mensagem. É uma lembrança, aliás, sobre como você precisa estar aberto a mudar as estratégias e estilos de jogo. Temos que estar abertos à evolução. Então, estamos com o radar ligado e dispostos a aceitar quais são os pontos fortes e fracos desse novo núcleo”, garantiu o experiente armador.

Diferente

Não é só Stephen Curry que prevê um Warriors com estilo de jogo diferente na próxima temporada. A outra referência da equipe, por exemplo, também consegue enxergar que mudanças significantes estão por vir. Não só significantes, mas necessárias também. O ala-pivô Draymond Green vê que o caminho para seguir em frente precisa ser pavimentado pela saída da zona de conforto.

“Nós vamos ser um pouco diferentes agora. Mas os momentos de incerteza são aqueles que trazem a maior oportunidade de crescimento. A verdade é que já éramos o mesmo time há muito tempo. Isso deixa duro atuar em alto nível porque você se cansa de fazer a mesma coisa todas as vezes. Buscar grandeza, afinal, pode ser entediante também”, analisou o especialista defensivo.

Green garante que o problema da equipe nunca foi comportamental. Como resultado, a mudança deve precisar vir da prancheta e acontecer dentro das quatro linhas. “Eu acho que nós fizemos um excelente trabalho em não nos deixar entediar e cansar enquanto buscávamos títulos. Mas chegou a hora de virar a página. Esse é um novo capítulo para todos nós”, finalizou.

Caçadores

O Warriors se acostumou a ser a “caça” nos últimos anos, enquanto um dos times mais fortes da liga. Mas, agora, está em uma posição contrária. A base vencedora já está na reta final da carreira e ninguém aposta em Golden State entre os candidatos ao título. Curry ainda aposta nas chances do time, obviamente, mas sabe que isso vai exigir uma ruptura. E está pronto para isso.

“Somos os ‘caçadores’ do campeão, assim como vários outros times. Por isso, o desafio é entender o que podemos fazer para maximizar o nosso talento e habilidade. Essa vai ser a primeira vez que não vamos ter Klay conosco e isso é uma diferença importante. Mas, acima de tudo, nós queremos vencer. E, para isso, teremos que pensar as coisas diferente”, completou o futuro integrante do Hall da Fama.

