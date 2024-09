“Sucesso de Stephen Curry em 2024/25 depende de Draymond Green”, define jornalista

Stephen Curry e Draymond Green são os remanescentes da histórica dinastia do Golden State Warriors. Em fim de carreira, os dois não apresentam mais o mesmo nível de outrora na NBA. No entanto, enquanto estiveram na liga, o time de San Francisco ainda será visto como um dos candidatos ao título da liga.

As altas expectativas se devem principalmente a Curry. Aos 37 anos, o armador ainda é um dos melhores da sua posição e ainda deseja conquistar mais títulos pela franquia. Porém, nos últimos anos, polêmicas no time e temporadas ruins impediram o desejo. Para 2024/25, ainda assim, a expectativa se mantém, mas precisará de boas atuações de Green, segundo o jornalista Alexander Rosquez, do site Bolavip.

“Se Draymond Green permanecer saudável e disciplinado, ele pode ser um fator decisivo para ajudar o Warriors e Stephen Curry a alcançarem seus objetivos. Contudo, se sofrer lesões ou enfrentar suspensões, a equipe pode ter dificuldades em competir no mais alto nível”, afirmou o jornalista.

Vale lembrar que Green vem de um anos turbulentos com a franquia. Após a conquista de 2021, por exemplo, o ala-pivô transformou o ambiente após uma confusão com Jordan Poole. O episódio aconteceu durante um treino em 5 de outubro de 2022. Após uma discussão, o ala-pivô se irritou e socou o companheiro. As imagens da situação vazaram e o problema tomou conta do ambiente do Warriors.

Mesmo com o episódio, Green não mudou seu comportamento. Isso porque, em 2023/24, ele cumpriu duas longas suspensões por atos considerados graves pela NBA. Assim, novamente, atrapalhou o progresso de uma campanha do Warriors, que, dessa vez, sequer passou do play-in.

Em reconstrução

Enquanto mantém Green e Curry, o Warriors também passa por uma reformulação. Para a próxima temporada, as contratações foram Kyle Anderson e Buddy Hield, através de sign-and-trades. O ala-armador De’Anthony Melton, por sua vez, assinou através da mid-level exception, enquanto a franquia ainda obteve Lindy Waters em troca com o Oklahoma City Thunder na noite do Draft.

Por outro lado, a franquia perdeu o ídolo Klay Thompson para o Dallas Mavericks. O ala-armador assinou com o time texano por três anos e US$50 milhões. Além disso, Chris Paul também deixou o elenco que não teve interesse em garantir seu caro contrato por mais um ano. Por fim, Dario Saric também assinou com o Denver Nuggets e será o reserva principal de Nikola Jokic.

