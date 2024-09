NBA: Campeão pelo Nuggets faz treinos no Warriors

O Golden State Warriors convidou Justin Holiday, campeão da NBA pelo Denver Nuggets, para a pré-temporada da equipe. De acordo com Anthony Slater, do The Athletic, o ala-armador passará por treinos com a equipe em busca de um contrato para 2024/25. Além dele, a franquia de San Francisco também adicionou Nassir Little aos treinamentos.

“Como se tornou tradição em setembro, as instalações de treino do Warriors estão repletas de jogos de alta energia. Além claro, de uma mistura de jogadores do plantel com outros mais jovens e agentes livres veteranos ainda em busca de um convite para a pré-temporada. Justin Holiday e Nassir Little estão entre os vários alas experientes que passaram por San Francisco nas últimas semanas”, informou o jornalista.

Campeão da NBA por Nuggets e Warriors, Holiday retorna à franquia depois de dez anos. Durante sua carreira, aliás, ele passou por dez diferentes equipes e se consolidou como um ala reserva confiável. Ao todo, ele realizou 680 partidas de temporada regular e alcançou médias de oito pontos, 2.7 rebotes e 1.7 assistência.

Little, por sua vez, apresenta um perfil diferente. Aos 24 anos, ele chegou à NBA como um jogador com potencial. No entanto, não conseguiu se estabelecer. Desse modo, o Warriors poderia trabalhar em uma reperuração da carreira do jovem ala. Em cinco temporadas, ele alcançou médias de 5.5 pontos, 2.9 rebotes e 0.7 assistência.

Apesar de seus números não serem expressivos, sua defesa versátil pode ajudar o Warriors na NBA. Em especial em um time que depende de conseguir jogadores em contratos de valor mínimo para se reforçar.

Vale lembrar, ainda assim, que nenhum dos dois está de fato contratado pelo Warriors. Para isso, inclusive, a franquia teria que dispensar alguns jogadores do elenco atual. Segundo Slater, afinal, a equipe recebeu uma restrição da NBA e não podem preencher a 15ª vaga do elenco com mais um jogador de contrato não garantido.

Até o momento, o Warriors fez poucas alterações em seu elenco para 2024/25. As únicas contratações foram Kyle Anderson e Buddy Hield, através de sign-and-trades. O ala-armador De’Anthony Melton, por sua vez, assinou através da mid-level exception, enquanto a franquia ainda obteve Lindy Waters III em troca com o Oklahoma City Thunder na noite do Draft.

Por outro lado, a franquia perdeu o ídolo Klay Thompson para o Dallas Mavericks. O ala-armador assinou com o time texano por três anos e US$50 milhões. Além disso, Chris Paul também deixou o elenco que não teve interesse em garantir seu caro contrato por mais um ano. Por fim, Dario Saric também assinou com o Denver Nuggets e será o reserva principal de Nikola Jokic.

