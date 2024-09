Técnico da NBA compara Golden State Warriors a banda decadente

O Golden State Warriors foi a grande equipe da liga na última década. “Foi”, no entanto, é um verbo conjugado no passado. O time nem conseguiu se classificar para os playoffs na temporada passada e, em seguida, perdeu um ídolo com a saída de Klay Thompson. Quem ainda aposta as suas fichas na franquia? Um técnico em atividade na NBA definiu o Warriors como uma banda de rock decadente ao site Heavy.

“Eu estava pensando sobre isso outro dia. É como uma daquelas bandas de rock que já passaram do auge, mas seguem em turnê. Eles ainda têm o vocalista original cantando em alto nível e alcançando as notas difíceis. Mas não emplacam uma música de sucesso há anos, sabe? Nota-se que não é mais aquela banda de antes”, contou o treinador, em condição de anonimato, ao repórter Steve Bulpett.

A última “música de sucesso” do Warriors, no entanto, não faz tanto tempo assim. Dois anos atrás, a equipe surpreendeu e conquistou o título da NBA contra o Boston Celtics. Foi a coroação de uma dinastia, pois, entre mudanças no elenco, a franquia conseguiu quatro títulos em oito temporadas. Mas, para o treinador misterioso, o campeonato de 2022 deu sinais de ser o “canto de cisne” desse histórico núcleo.

“Aquele título que conquistaram contra Boston, a cada dia que passa, parece mais como um prêmio pelo conjunto da obra. Golden State chegou lá porque tinha a experiência e profissionalismo necessários. Por outro lado, o rival simplesmente ainda não aparentava estar pronto para ser campeão”, completou o técnico anônimo.

Céticos

É comum que o ceticismo da mídia e torcida sirva como motivação nos esportes, dentro dos vestiários. Com Stephen Curry, por exemplo, isso já está evidente. O armador está de olho nos comentários mais pessimistas, que anunciam a derrocada final do Warriors. Depois de ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas, ele está preparado para mostrar que o time ainda é relevante no cenário competitivo da liga.

“Eu adoro que as pessoas não acreditem que possamos nos manter competitivos contra as outras equipes do Oeste. Digo isso porque amo o desafio de chegar à pré-temporada e criar o meu próprio sucesso. É algo que me motiva, certamente. Vou iniciar os treinos com a animação da experiência olímpica, então estou tentando canalizar essa energia para o ano inteiro”, contou o craque.

Aos 36 anos, Curry sabe que entra em um período delicado da carreira. E, apesar de um tom de melancolia, isso o deixa cada vez mais empolgado para entrar em quadra. “Você não pode jogar basquete a vida inteira, mas ter tido tanto sucesso me motiva a ir além. Só penso em como manter a nossa ‘janela de título’ aberta pelo tempo que for possível”, garantiu o veterano ídolo.

Inesperado

A comparação feita pelo técnico anônimo sobre o Warriors ser uma equipe decadente na NBA chegou aos ouvidos de Brandin Podziemski. Aliás, o jovem armador foi questionado de forma direta sobre esse comentário. E, obviamente, não gostou. Os resultados mais recentes, realmente, sinalizam um time em viés de declínio. Mas, assim como Curry, ele está disposto para contrariar todas as previsões.

“Não gostamos de ouvir as pessoas falarem que o nosso tempo passou. Mas, ao mesmo tempo, gostamos da perspectiva de fazer algo que ninguém espera nessa liga. Então, é isso que vamos fazer. As pessoas não acham que somos os mesmos de antes? Ok, pois não há melhor sensação do que provar que todos estão errados sem nada a perder”, avisou Podziemski, em entrevista à rede NBC Sports.

