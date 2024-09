Nesta semana, o jornalista Keith Smith, do portal Spotrac, divulgou que o jogador Nassir Little, que estava no Phoenix Suns na última temporada, está em busca em um contrato com o Golden State Warriors. O ala de 24 anos está participando de uma série de treinos com a franquia, o Miami Heat, Boston Celtics e Sacramento Kings para continuar na NBA.

Com a chegada da fase de treinamentos para a próxima temporada, Little é visto como um agente livre valioso. Ele passou a campanha de 2023/24 com o Suns, aparecendo em 45 jogos com uma média de apenas 10.2 minutos por jogo. Desse modo, registrou 3.4 pontos e 1.7 rebote em sua passagem com o time.

Apesar de seus números não serem expressivos, sua defesa versátil pode ajudar equipes da NBA. Em especial em um time que depende de conseguir jogadores em contratos de valor mínimo para se reforçar. Então não esperado que o Suns dispensasse o jogador e seu contrato de mais três temporadas por US$7 milhões, fazendo ele procurar vaga no Warriors e em outras franquias.

Little chegou à NBA em 2019, ao ser selecionado na 25a posição do Draft de 2019 pelo Porland Trail Blazers. Aos poucos, o ala foi ganhando espaço na rotação da equipe, ainda mais após os executivos iniciarem sua reconstrução. Desse modo, sua melhor temporada foi em 2021/22, quando teve média de 25.9 minutos. Em 42 jogos, conseguiu anotar 9.8 pontos, 5.6 rebotes e 1.3 assistência em 46% nos arremessos de quadra e 33.1% nas bolas de três.

Em seus cinco anos na NBA, ainda não se tornou um pontuador confiável. Além disso, sofre com lesões, nunca tendo participado de mais de 54 jogos em uma temporada. No entanto, é um jogador energético que consegue fazer o trabalho sujo e defender múltiplas posições. Ao mesmo tempo, consegue ajudar na movimentação de bola de uma maneira eficiente.

Então, Little pode ser um bom reforço para times que precisam de mais um defensor versátil. O Warriors, Celtics, Heat e Kings são franquias que irão competir nos playoffs. Se um deles adicionar o ala em seu elenco, ele pode ajudar na profundidade e ser um jogador de fim de rotação confiável. Ele não é um jogador que está cotado para ter um grande papel em uma dessas equipes, mas pode ser valioso se conseguirem o utilizar nos momentos certos.

