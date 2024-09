Brandin Podziemski: “Warriors vai fazer o que ninguém na NBA espera”

O Golden State Warriors não está entre os favoritos para a próxima temporada. O time nem chegou aos playoffs na campanha passada e, em seguida, perdeu um ídolo com a saída de Klay Thompson. No entanto, existe um clima de otimismo dentro da franquia. Brandin Podziemski, por exemplo, garante que o Warriors está pronto e motivado para contrariar as análises mais pessimistas ao redor da NBA.

“Não gostamos de ouvir as pessoas falarem que o nosso tempo passou. Mas, ao mesmo tempo, gostamos da perspectiva de fazer algo que ninguém espera nessa liga. Então, é isso que vamos fazer. As pessoas não acham que somos os mesmos de antes? Ok, pois não há melhor sensação do que provar que todos estão errados sem nada a perder”, avisou o jovem, em entrevista à rede NBC Sports.

O Warriors, em termos de resultados, vem em uma inegável queda de produção desde o título em 2022. Para começar, o time caiu na segunda rodada dos playoffs na campanha seguinte. Veio, então, a 10a colocação do Oeste e derrota na primeira partida do play-in da temporada passada. Podziemski, no entanto, garante que o elenco está focado para mostrar que isso é uma instabilidade, não uma tendência.

“Eu acho que temos vários jogadores com essa mentalidade de contrariar todo mundo. Stephen [Curry], em particular, é um deles de forma comprovada desde que chegou à liga. Por isso, vai ser incrível só ter a chance de dividir a armação com esse cara. O nosso time, todo junto, está empolgado para provar que todos estão errados sobre o que podemos fazer”, reforçou o jogador de 21 anos.

Duvidem!

Brandin Podziemski não é o único jogador do Warriors confiante de que vai contrariar os céticos ao redor da NBA. Curry também está de olho nos comentários mais pessimistas, enquanto se prepara para a reapresentação do time. O ídolo admite que as apostas em torno da franquia estão baixas. E, por isso, acredita que esse é o cenário perfeito para dar mais uma resposta à altura.

“Eu adoro que as pessoas não acreditem que possamos nos manter competitivos contra as outras equipes do Oeste. Digo isso porque amo o desafio de chegar à pré-temporada e criar o meu próprio sucesso. É algo que me motiva, certamente. Vou iniciar os treinos com a animação da experiência olímpica, então estou tentando canalizar essa energia para o ano inteiro”, contou o astro.

Mas, além da motivação da medalha de ouro nas férias, Curry traz mais “armas” para a próxima temporada. Nos últimos tempos, por exemplo, ele incluiu a meditação em sua rotina de preparação para treinos e jogos. “A esta altura da carreira, eu acho que você tem que procurar qualquer tipo de vantagem competitiva. Estou disposto a tentar tudo que possa potencializar o que faço dentro de quadra”, garantiu.

Rumores

A primeira offseason de Podziemski como jogador profissional trouxe várias experiências novas. O armador treinou com a seleção olímpica dos EUA, por exemplo, como parte do elenco jovem que auxiliou a preparação. Além disso, esteve envolvido nas especulações de troca do Warriors por astros como Lauri Markkanen e Paul George. Ele revelou que os rumores não o abalaram por causa da postura da organização.

“Mike [Dunleavy Jr., gerente-geral] conversou comigo e disse que vários times estavam perguntando sobre mim. Mas me garantiu que não iria a lugar nenhum. Depois, o dono da franquia me avisou que não precisava me preocupar e era uma prioridade. Sinto-me bem com tudo isso, pois eles não precisavam ter dito nada. É uma atitude que mostra respeito e me faz sentir querido aqui”, concluiu o agora segundo-anista.

