“Dois últimos anos no Warriors foram difíceis”, desabafa Klay Thompson

Klay Thompson encerrou uma história de 13 anos quando decidiu não renovar contrato com o Golden State Warriors. Pode-se dizer que foi o fim de uma era na NBA. Afinal, o ala-armador tornou-se o primeiro atleta da base tetracampeã da franquia a ir embora. Foi uma decisão difícil, mas, na visão do veterano, necessária. Ele precisava de novos ares depois da experiência das últimas temporadas no time de San Francisco.

“Os últimos dois anos foram difíceis para mim porque sempre tentava mensurar-me pelo jogador que fui. Eu queria estar à altura das minhas conquistas e realizações. E, assim, deixei que vários comentários negativos entrassem em minha cabeça. Chegou ao ponto em que esqueci a razão de jogar basquete. Por isso, essas férias foram tão importantes para mim”, desabafou o astro, em entrevista ao treinador Tristan Jass.

Os problemas entre Thompson e Warriors começaram quando ele passou a ser elegível a uma extensão prévia de contrato. Foram duas temporadas em que um acordo não veio e, como resultado, o mal-estar aumentou. Além disso, tudo coincidiu com o declínio de desempenho do jogador. Foi um “turbilhão” de fatores que não só desgastaram a sua relação com a equipe, mas também com o esporte.

“Eu jogo basquete, antes de tudo, porque adoro esse jogo. Mas isso ‘evapora’ assim que você começa a se cobrar pelos critérios que as outras pessoas estabeleceram. Não notei como isso era uma perda de tempo e fazia mal. As pessoas sempre vão falar e escrever sobre você, de qualquer forma. No entanto, eu não posso deixar que isso me impeça de ser quem sou”, refletiu o agora atleta do Dallas Mavericks.

Ótima temporada

A situação de Klay Thompson no Warriors, certamente, se agravou em relação aos anos anteriores na última temporada. A queda de rendimento do ala-armador ficou evidente, perdendo até a condição de titular na franquia. Ficou claro que as exigências financeiras do atleta para a renovação de contrato estavam fora de realidade. O veterano, no entanto, acredita que foi vítima de críticas e análises injustas.

“Eu olho para trás agora e sinto que, mesmo assim, realizei uma temporada espetacular. Marcar 18 pontos por partida, enquanto converte mais de 39% dos seus arremessos de longa distância, é incrível. Por isso, não vou deixar que ninguém me convença que não fui ótimo. Até poderia aceitar isso se tivesse uns 18 anos, mas, agora, não mais”, sentenciou o arremessador.

Thompson sabe que, a princípio, as suas palavras não mudarão a interpretação dos seus críticos sobre o seu basquete atual. A diferença é que, agora, ele aprendeu que precisa ignorar tudo isso. “Sinto que tentar responder os outros foi desperdiçar energia, no fim das contas. E, mais do que isso, me impediu de fazer várias coisas em que sou ótimo na última temporada”, completou.

Novo capítulo

Thompson deixou o seu desejo de mudança evidente assim que começou a agência livre. Tanto que recusou uma oferta contratual mais vantajosa do Warriors para assinar com o Mavericks. Mas a chegada a Dallas não se baseia só em uma “fuga” do Golden State. Ele acredita que está bem mais próximo de conquistar o seu quinto título na equipe texana do que no antigo time.

“Eu estou empolgado, pois esse é um novo capítulo da minha carreira que pode ser bem especial. Dallas chegou bem perto na temporada passada. Só faltaram três vitórias para conquistarem o título, então sei que temos todos os ingredientes para o sucesso. Nós só temos que estar juntos e eu sei que podemos chegar ao topo. Eu vim para cá porque acredito nisso”, garantiu o experiente astro.

