“Warriors pode ser campeão da NBA de novo”, garante Draymond Green

O astro do Golden State Warriors, Draymond Green, demonstrou mais uma vez a confiança em sua equipe para a próxima temporada da NBA. Com uma carreira marcada por quatro títulos, ele acredita que o time está pronto para conquistar mais um campeonato. Segundo o jogador, o grupo tem uma boa combinação de experiência, química em quadra e o estilo de jogo consolidado. Esses elementos, portanto, podem fazer a franquia de San Francisco competitiva.

Em entrevista ao site The Athletic, Green foi enfático ao destacar a capacidade do time.

“Podemos ganhar outro campeonato. Podemos fazer isso de novo. O núcleo da equipe ainda está aqui e já fizemos isso antes. Temos que lembrar do que somos capazes. Somos uma equipe que sabe vencer. Então, se jogarmos o nosso melhor, ninguém pode nos parar”, garantiu.

Essa afirmação reflete a confiança do veterano na força coletiva do Warriors. Green também enfatizou a importância da saúde do elenco, que foi um fator crítico em temporadas anteriores. Então, ele acredita que se as principais peças do time se mantiverem em forma, Golden State tem uma grande chance de sucesso.

“Se estivermos todos saudáveis, podemos competir com qualquer um. Já provamos isso antes,. Ou seja, podemos provar de novo”, projetou o veterano.

Além disso, o camisa 23 ressaltou a importância da cultura vencedora construída ao longo dos últimos anos. Sob o comando do técnico Steve Kerr, o time estabeleceu uma identidade baseada em jogo coletivo, defesa intensa e forte mentalidade campeã. Assim, de acordo com Green, essa cultura é o que diferencia os Warriors de outros times. Como resultado, permite a equipe continue entre os principais candidatos ao título.

Apesar da NBA estar cada vez mais competitiva, Draymond Green acredita que a combinação de experiência e talento mantém o Warriors entre os principais candidatos ao título da NBA. Assim, ele destacou que o time já superou muitos desafios.

“Sabemos o que é preciso para vencer. Já estivemos no topo e sabemos como voltar para lá. Se fizermos o que sabemos, ninguém vai conseguir nos parar”, finalizou o astro.

Por fim, para a temporada 2024/25 da NBA, o Warriors perdeu Klay Thompson, mas tentou reforçar o elenco. Entre os novos jogadores, destacam-se De’Anthony Melton e Buddy Hield, que trazem consistência defensiva e arremesso de longa distância. Algo, aliás, essencial para o sistema do time.

Além disso, os reforços de Kyle Anderson e Lindy Waters ampliam as opções de rotação e trazem versatilidade ao time liderado por Stephen Curry. Então, essas mudanças buscam manter a franquia na luta por mais um título da NBA.

