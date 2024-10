Além da NBA: Draymond Green será comentarista de NFL

Astro da NBA, Draymond Green está de emprego novo: comentarista de NFL. Junto do início da nova temporada pelo Golden State Warriors, o ala-pivô também estreou o novo programa ‘Why Is Draymond Green Talking About Football‘. Ao lado do jornalista Jordan Schultz, da Fox Sports, o astro promete dar seus pitacos sobre os confrontos de futebol americano.

As gravações do novo programa começaram ainda no mês passado. De acordo com o comunicado, Green e Schultz trarão informações exclusivas, farão prévias dos jogos da semana e darão seus palpites com linhas de aposta. A transmissão será feita semanalmente através das lives do Instagram.

Em comunicado, o ala-pivô do Warriors comemorou o novo passo na sua carreira e afirmou que sempre foi um fã da NFL. Além disso, ele comemorou a parceria com Schultz, um dos repórter mais reconhecidos no meio.

“Aqueles que me conhecem sabem que amo futebol americano desde criança. Até hoje, adoro assistir futebol americano mais do que basquete. Uma parte muito divertida desse programa, para mim, é ver o trabalho de um insider, algo que não costumo ver como jogador. Então, estou empolgado para que as pessoas ouçam nossas perspectivas diversas se unindo para falar sobre futebol”, afirmou.

O jornalista também revelou estar animado pelo programa com Green. De acordo com ele, o astro da NBA sempre mostrou conhecimento sobre a NFL. Desse modo, o quadro será importante para que os fãs possam ver esse lado desconhecido do jogador do Warriors.

“Estou empolgado com este programa. Acho que os fãs de futebol americano vão se apaixonar rapidamente pela paixão de Draymond pelo jogo e por sua perspectiva como atleta de elite. Aprendo algo sobre o jogo toda vez que converso com ele, e sei que os fãs também vão. Tem sido fascinante aprender sobre o olhar com que ele assiste ao futebol. Então, os ouvintes vão se divertir e aprender algo sobre o jogo quando assistirem”, disse Schultz.

Portanto, com o fim da carreira na NBA próximo, Draymond Green expande suas atividades com o programa sobre a NFL. Atualmente, o ala-pivô também apresenta o ‘The Draymond Green Show’, que fala sobre temas polêmicos do basquete e leva diversos nomes populares do esporte.

