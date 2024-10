NBA: Lauri Markkanen quebra silêncio após interesse do Warriors

O finlandês Lauri Markkanen quebrou o silêncio e falou sobre o interesse do Golden State Warriors nele, durante a offseason da NBA deste ano. O astro do Utah Jazz era um dos principais alvos da equipe de San Francisco. Mas, no fim das contas, o ala renovou o seu vínculo com o time de Salt Lake City. Há dois meses, Markkanen fechou uma extensão contratual válida até 2029. Ele vai receber US$238 milhões em salários no período.

“Eu acho que isso [interesse de outras equipes] significa que você fez as coisas certas. Por isso, os times querem você. Durante as férias, eu consegui meio que me desligar. Fiquei esperando o meu agente me informar o que era real. Obviamente, eu não era um agente livre, mas eu tinha a habilidade de fazer um novo contrato. Enfim, isso era algo que eu queria fazer para ficar com o time”, contou o finlandês ao repórter Marc Stein, da plataforma Substack.

Além do Warriors, outros quatro times da NBA – Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e San Antonio Spurs – tinham interesse em uma troca por Lauri Markkanen. No entanto, o Jazz somente aceitaria negociá-lo em caso de uma proposta irrecusável.

Segundo a mídia dos EUA, Golden State tinha a melhor oferta. De acordo com Shams Charania, hoje insider da ESPN, o jovem Moses Moody, múltiplas escolhas de primeira e segunda rodada, além de trocas de seleções (swaps) estavam na mesa. Porém, a negociação não foi adiante porque o Jazz queria Brandin Podziemski, o que o Warriors recusou.

O tempo foi passando e o CEO da franquia de Utah, Danny Ainge, não cedeu. Dessa forma, a troca “morreu”. A direção do Warriors, aliás, deixou claro que Podziemski é um ativo valioso. Afinal, ela acredita que o jogador de 21 anos tem potencial para se tornar All-Star.

Com a extensão de contrato, Markkanen só poderá ser negociado a partir da temporada 2025/26. Assim, os interessados em uma troca terão que aguardar até a offseason do ano que vem para tentarem convencer o Jazz.

Em 2024/25, Markkanen vai para a sua oitava temporada na NBA. Sétima escolha do recrutamento de 2017, ele vestiu as camisas de Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers, antes de partir para Utah, na troca por Donovan Mitchell. Na equipe de Salt Lake City, o finlandês deu um salto significativo e se tornou All-Star, em 2022/23.

Na última temporada, contudo, sofreu com lesões. Desfalcou o Jazz em 27 jogos e não conseguiu manter o mesmo ritmo. Desse modo, a equipe passou longe de uma vaga na pós-temporada. Assim, os rumores entorno do futuro do ala aumentaram. Em duas temporadas em Utah, Markkanen tem médias de 24,5 pontos, 8,4 rebotes, além de um aproveitamento de 39,5% no perímetro.

Markkanen feliz em Utah

Próximo do início da temporada da NBA, Lauri Markkanen afirmou recentemente, em entrevista ao portal The Athletic, que evitou os rumores de troca, sobretudo os que envolviam o Warriors, e ficou feliz com o desejo do Jazz pela sua continuidade.

“Acho que é justo dizer que vi algumas coisas, mas me esforcei muito para não prestar atenção. Além disso, acredito muito no que a diretoria e a comissão técnica estão fazendo. Por aqui, temos um grupo de caras que querem melhorar. Além disso, eu assumi um papel de liderança. Minha família também gosta muito de Utah”.

“Foi uma sensação boa saber que muitas equipes queriam que eu jogasse para suas franquias. Foi algo legal, para ser honesto. Isso mostra que consegui melhorar muito como jogador. Mas tentei não pensar muito além disso. Eu sabia que queria seguir em Utah. Essa era a minha prioridade”, finalizou Markkanen.

