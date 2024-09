Repórter aponta “corrida por Cooper Flagg” em decisão sobre Lauri Markkanen

O talento Cooper Flagg pode impactar a temporada 2024/25 de Lauri Markkanen no Utah Jazz. De acordo com Eric Pincus, do site Bleacher Report, a franquia de Salt Lake City pode forçar algumas derrotas em busca da primeira escolha no Draft de 2025. Como o finlandês pode dificultar esse cenário, a ideia é de que ele seja poupado em boa parte dos jogos.

“O Utah Jazz vai priorizar o sorteio da loteria e a busca por Cooper Flagg para limitar a participar de Lauri Markkanen. Pode ser que contem com ele em cerca de 50 jogos, com tempo suficiente fora para garantir que as vitórias não se acumulem”, informou o repórter.

A projeção vai na contramão de uma decisão recente do Jazz. A franquia, afinal, renovou com Markkanen por US$238 milhões durante cinco temporadas. Vale lembrar que ele era cotado em diversos rumores de troca. A extensão, no entanto, pôs fim às negociações e mostrou a vontade do time em mantê-lo a longo prazo.

Com o elenco atual, porém, o Jazz sabe que está distante da disputa pela Conferência Oeste. Somente com o jogador, o time deve manter o nível da última temporada, quando terminou com a 12ª colocação na Conferência. Assim, sem perspectivas também de chances para conseguir a primeira escolha do Draft.

Desse modo, controlar o número de jogos de Markkanen pode aumentar as probabilidades na loteria para qualificar o time em torno dele para os próximos anos. “É fato que o contrato dele foi recentemente renegociado e estendido. Embora ele possa preferir jogar, fará o que for melhor para o time após receber um aumento considerável”, completou Pincus.

A provável ideia do Jazz, aliás, nem deve alterar o volume de Markkanen na NBA. Na última temporada, por exemplo, ele participou de somente 55 partidas, por conta do seu histórico de lesões. Em toda sua carreira, inclusive, jamais conseguiu ter mais do que 70 partidas em um só ano.

Cooper Flagg

Como mencionado pelo repórter, o projeto do Jazz tem um objetivo: conseguir Cooper Flagg. Embora nem tenha estreado na NCAA, o jovem ala é a grande sensação do basquete universitário para o próximo ano. Desse modo, é cotado por praticamente todos os analistas como a primeira escolha do Draft de 2025.

Os ânimos em relação a Flagg, aliás, vêm de todos os lados. Entre grandes jogadores, têm sido comuns os comentários de reconhecimento ao talento do ala da Universidade de Duke. Recentemente, por exemplo, Chet Holmgren rasgou elogios ao jovem após ele participar de treinamentos com a seleção dos EUA.

“Cooper Flagg é um jogador impressionante”, elogiou Chet Holmgren. “Você pode ver não apenas algumas das diferentes habilidades que ele possui, mas também entender a situação. Ele tem 17 anos, ainda não jogou uma partida universitária e está enfrentando os melhores jgoadores de basquete do mundo”, completou.

A moral de Cooper Flagg, aliás, não se limita aos comentários de Chet Holmgren. Embora com 17 anos, o ala impressionou com cestas sob a marcação de Anthony Davis, além de roubos de bola e experiência nas jogadas de transição. Kevin Durant, por exemplo, ficou impressionado mais uma vez com o talento do prospecto de Duke.

“Eu não participei do jogo, mas, da beira da quadra, Cooper pareceu fantástico. Mais do que isso, é um garoto que só vai ficar melhor com mais experiência. Tem só 17 anos de idade, afinal. Mesmo assim, ele veio aqui e jogou quase como um veterano. Não deixou transparecer emoção, só profissionalismo. Esse é um bom sinal, pois agiu como se esse fosse o seu lugar mesmo”, reconheceu o ala do Phoenix Suns.

