“Me considero um armador TOP 10 da NBA”, garante Collin Sexton

Collin Sexton não é uma escolha comum quando se debate quem é o melhor armador da NBA. Aliás, longe disso. Tanto que o próprio titular do Utah Jazz não se enxerga nesse patamar. Ele garante, no entanto, que está bem mais perto do topo do que você pode imaginar. O jogador de 25 anos pode (ainda) não ser o melhor, mas se considera um dos dez melhores da posição na liga hoje.

“Me considero um dos dez melhores armadores da liga, certamente. Afinal, vou apostar em mim contra qualquer um. Eu não me intimido contra ninguém. Possuo um nível de motivação que está acima de qualquer outro jogador. E tenho um espírito competitivo especial quando entro em quadra, pois ser melhor é pessoal para mim. Sou um cara diferente”, afirmou o jovem, em participação no podcast “It is what it is”.

Sexton iniciou a carreira no Cleveland Cavaliers e chegou ao Jazz em 2022. A primeira temporada na nova equipe foi complicada, mas reencontrou o seu melhor basquete na campanha passada. Parece consolidado, por fim, em Salt Lake City agora. Um de seus objetivos adiante está em elevar o time dentro de uma dura conferência. Ele assegura que, assim como si próprio, Utah é mais competitivo do que recebe crédito.

“A competição no Oeste é dura, mas ainda acho que o nosso futuro é brilhante. Fizemos ótimas escolhas nos últimos drafts e, além disso, temos jogadores mais experientes de qualidade. Lauri Markkanen, John Collins e eu, por exemplo, somos bons. Eu acho que temos condições, então, de competir contra qualquer um. Só precisamos desenvolver entrosamento e continuidade”, explicou o titular.

Na nevasca

Para Collin Sexton, o Jazz tem um papel fundamental em sua jornada para se tornar um armador TOP 10 da NBA. Trata-se de um espaço de sobriedade e calma, a princípio, na carreira agitada típica de um prospecto de elite. Há pouco glamour e badalação durante dias de frio intenso na maior parte do ano. O cenário não é dos mais convidativos, mas perfeito para a sua trajetória até o topo.

“Um dia normal em Utah é acordar, olhar pela janela e torcer para que não tenha muita neve. É um daqueles lugares em que pode acontecer uma nevasca a qualquer instante, mas você precisa ir treinar. O treino nunca para, então sinto que é um lugar que ajuda no foco. O foco sempre está no basquete, pois existem poucas distrações”, explicou a oitava escolha do draft de 2018.

Dá para perceber que Sexton sempre está pronto para apostar em si mesmo. Mas sabe admitir que, em uma cidade com mais “atrativos”, alcançar o seu potencial seria mais complicado. “Em um lugar como Atlanta, por exemplo, o clima é ótimo quase sempre. Por isso, você pode sair de casa de segunda a domingo. Não importa para o que fazer. Utah te incentiva a focar, nesse sentido, no que realmente interessa”, sentenciou.

Outro patamar

Ser um dos melhores armadores da NBA, certamente, não é uma tarefa fácil. Mas nada é mais desafiante do que simplesmente conseguir espaço e se manter na liga. A maior parte dos prospectos colegiais e universitários só se dão conta da real dimensão dessa missão depois do draft. Sexton crê que isso acontece, antes de tudo, pelo talento e aptidão natural deixarem de ser diferenciais por si só.

“No colegial, você pode simplesmente se destacar porque é mais alto ou mais atlético do que todos. Mas, quando você chega ao nível profissional, todos são altos e/ou atléticos, sabe? É por isso que tantos garotos são ótimos no high school e, depois, a carreira não deslancha. A NBA é sobre quem estuda, treina, se cuida mais. É isso que separa quem joga bem de quem chega à liga”, concluiu o armador titular de Utah.

