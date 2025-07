Presidente do 76ers lamenta perder Guerschon Yabusele na NBA

O Philadelphia 76ers perdeu Guerschon Yabusele para o New York Knicks na agência livre da NBA. Após uma temporada desde seu retorno à liga americana, o pivô francês teve bons números, mas não permaneceu na equipe. Então, o presidente do Sixers, Daryl Morey, lamentou a saída do jogador para o rival da Conferência Leste.

“É, isso foi péssimo. Novamente, recebemos várias perguntas sobre a agência livre, mas acho que a estrutura geral influenciou. Oferecemos a ele o máximo que podíamos, sem nos limitar nem limitar nossa capacidade de manter Quentin Grimes. Isso foi acima do mínimo. Vi relatos dizendo que não, mas ficou abaixo do que ele acabou recebendo”, disse o dirigente em entrevista durante a Summer League.

Vale lembrar que Guerschon Yabusele fechou com o 76ers antes da última temporada da NBA. Na ocasião, acertou um contrato de um ano, no valor de US$2,1 milhões (mínimo para veteranos). Em 70 jogos, 43 deles como titular, o pivô deixou uma boa impressão. Suas médias foram 11 pontos, 5,6 rebotes e 2,4 assistências. Além disso, acertou 50% dos arremessos de quadra e 38% das bolas de três.

Além disso, o francês teria revelado a oferta feita pelo 76ers para sua renovação. De acordo com Yabusele, o valor foi muito baixo após um bom ano na NBA.

“O 76ers quase não chegou a fazer uma oferta de verdade”, disse Yabusele ao Sk Week TV. “A diretoria até fez uma proposta, mas foi muito, muito baixa, sendo bem honesto. Então, me senti: ‘Meu Deus, parece que o time não quer mesmo que eu fique por mais um ano'”.

A falta de ação do 76ers foi uma decepção para Yabusele. Isso porque o pivô tinha como desejo seguir na Philadelphia. Após cinco anos longe da NBA, afinal, foi o time aquele quem apostou no francês para que ele tivesse mais uma chance na liga. Portanto, havia o desejo de provar que merecia a aposta feita pela diretoria.

“Sair do Philadelphia 76ers não era um grande objetivo. Eu pensava comigo mesmo: ‘Poderia ter voltando’. Até porque não tive nenhum problema por lá”, completou.

Por outro lado, há o desejo do Sixers em manter Quentin Grimes, como citou Daryl Morey. Perder o ala-armador, a princípio, está fora de cogitação na franquia não só por uma questão de ativos. Ele seria uma peça estratégica dentro do plano do técnico Nick Nurse na próxima temporada. Então, ofereceu um valor maior por Yabusele poderia comprometer uma chance de manter o destaque da equipe no final da temporada.

“Acho que as pessoas que disseram isso criaram um desafio para nós, e é verdade”, acrescentou Morey. “Então, queremos manter Quentin. Esperamos resolver isso com a representação dele. Nosso foco era garantir que isso acontecesse. Mas, acabou impactando o que poderíamos oferecer a Yabusele”.

