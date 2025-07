Calouro do Heat, Kasparas Jakucionis cala críticos

Depois de atuações ruins nos primeiros jogos pelo Miami Heat, o calouro Kasparas Jakucionis fez seu primeiro grande jogo na Summer League da NBA. Na estreia da equipe na fase principal do torneio de verão, o ala-armador foi o grande destaque na vitória sobre o Atlanta Hawks na sexta-feira (11). Isso porque anotou 24 pontos, quatro assistências, quatro rebotes e converteu sete dos 12 arremessos tentados.

No entanto, durante o California Classic da Summer League, seu desempenho ficou muito abaixo. Como resultado, recebeu muitas críticas. Em três jogos da fase preliminar do torneio de verão, o calouro do Miami Heat converteu apenas um arremesso de quadra em 15 tentativas. Ao todo, foram apenas nove pontos anotados nos três confrontos.

Então, Jakucionis deu a volta por cima no primeiro jogo da fase principal da Summer League. Seu volume de jogo cresceu, já que tentou em apenas uma partida quase o mesmo número de arremessos dos três jogos anteriores. Enquanto isso, fez três vezes mais pontos em um único duelo do que nas três oportunidades anteriores.

O lituano de 19 anos, aliás, teve uma decepção no próprio Draft da NBA. Kasparas Jakucionis se tornou calouro do Heat ao ser selecionado na 20ª escolha geral de 2025. Mas, antes do recrutamento, ele era projetado como uma escolha top 10. Formado na Universidade de Illinois, ele fez sua primeira grande aparição, mas não evitou a derrota de Miami para Atlanta por 105 a 98.

Jakucionis terminou a derrota apertada para o Atlanta Hawks com 24 pontos, a maior pontuação da equipe, além de quatro rebotes, quatro assistências e dois roubos de bola. Além disso, ele cometeu apenas dois turnovers em todos os 28 minutos em quadra.

Com 93 quilos e 1,98 metro de altura, o jogador terminou sua última temporada universitária com médias de 15,2 pontos, 5,6 rebotes, 4,8 assistências, 0,9 roubo de bola, 0,3 toco e 3,4 turnovers. Enquanto isso, acertou 45,5% nos arremessos de quadra, 33,1% nas bolas de três pontos (com 5,1 tentativas por jogo) e 83,2% nos lances livres (com 4,9 tentativas) em 32 minutos por jogo.

