Analista questiona novo contrato de Devin Booker no Suns

O novo contrato de Devin Booker no Phoenix Suns é um marco para a história da NBA em termos financeiros. Essa extensão prévia de duas temporadas e US$145 milhões, afinal, representa o maior salário anual que a liga já pagou a um atleta. Mas o acerto também significa que o craque está comprometido com a franquia até 2030 agora. O jornalista Brian Windhorst se questiona se foi uma boa decisão do ala-armador.

“Devin está ao lado da franquia em todas as decisões que tomam. Mas a verdade é que o time deve pagar a conta dos fracassos das trocas por Kevin Durant e Bradley Beal nos próximos anos. Então, diante disso, você me pergunta se acho que ele acertou em se comprometer com Phoenix pelo auge de sua carreira? Isso é bem questionável”, refletiu o analista da ESPN.

Todas as decisões recentes do Suns, a princípio, apontam para a reconstrução do elenco em torno de Booker. Está claro que as ambições da equipe vão ser bem mais modestas do que aquelas que levaram ao fiasco na última temporada. E, como resultado, muitos analistas apostam que a equipe nem vai chegar aos playoffs. Windhorst, no entanto, admite que é uma oferta financeira difícil de recusar.

“Você pode questionar a decisão de Devin, mas não se discute com dinheiro. Se alguém te oferece US$145 milhões, não importa qual seja a proposta, a resposta mais provável é ‘sim’. Por isso, ele aceitou e não dá para julgá-lo. Além disso, como fã declarado de Kobe Bryant, ele gosta da ideia de jogar em só uma equipe na temporada inteira”, contou o experiente jornalista.

Autonomia

O novo contrato de Devin Booker garante-lhe mais dinheiro e segurança no Suns. Mas não só isso: também traz poder. O compromisso, afinal, acontece em via dupla. O ala-armador se firmou como uma voz dentro da franquia. E, aliás, a força de sua voz deve só aumentar. Windhorst crê que a participação ativa do craque foi o primeiro sinal de que a extensão histórica era uma questão de tempo.

“Phoenix decidiu oferecer esse contrato para Devin antes da proposta em si. Assim que iniciou a offseason, eles queriam garantir que o seu astro estaria lá em longo prazo. E, da mesma forma, Devin também decidiu aceitar a oferta há muito tempo. Eu sei disso porque esteve envolvido em todas as decisões do time nos últimos meses”, cravou o jornalista da ESPN.

É claro que um jogador não pode tomar decisões por uma organização. Mas Windhorst apurou que Booker foi (no mínimo) ouvido nas duas decisões cruciais recentes do Suns. “Devin participou das entrevistas com Jordan Ott, que “venceu” a seleção para ser o novo técnico da equipe. E, ao mesmo tempo, foi consultado antes do acerto da troca de Durant”, revelou.

Símbolo

O valor de Booker dentro do Suns vai muito além do que números e tempo de contrato podem traduzir. Ele disputou todas as suas dez temporadas e quase 700 jogos na liga com a camisa do time. Além disso, liderou a equipe a uma de suas aparições nas finais da NBA. E só tem 28 anos de idade ainda. Para o dono da franquia, Matt Ishbia, ele é mais do que um jogador. Virou um símbolo, para resumir.

“Devin é a personificação dessa franquia, pois representa o nosso melhor em termos de comunidade e futuro. Os seus feitos em quadra não têm paralelos na história do time e está sempre em busca da excelência. Enquanto isso, o seu caráter e liderança definem os padrões de nossa cultura interna. Por fim, a sua conexão com o nosso torcedor é um fenômeno único”, exaltou o magnata.

