Ídolo em Phoenix, Devin Booker estende contrato com Suns

De acordo com o jornalista Chris Haynes, o astro Devin Booker estendeu o seu contrato com o Phoenix Suns. Segundo o jornalista, o acordo é válido por duas temporadas. Nesse período, o atleta de 28 anos vai receber US$150 milhões em salários. Ou seja, os valores máximos permitidos pela NBA.

No entanto, o novo vínculo de Booker começará a vigorar apenas em 2028. Nas próximas três temporadas, aliás, o craque vai receber US$171,2 milhões em salários. Dessa forma, a extensão prévia de contrato assegura a permanência do camisa 1 no Suns até 2030. A renovação do vínculo com o astro era uma das prioridades de Phoenix nesta offseason.

Maior cestinha da história do Suns, Devin Booker prolongou o seu contrato porque, acima de tudo, tem a confiança da franquia. Além de entregar um ótimo desempenho em quadra, o ala-armador já criou laços com a comunidade de Phoenix. Ou seja, é um ídolo da cidade.

Ao final da temporada, o proprietário do Suns, Mat Ishbia, deixou claro que Booker é a peça central do time. A equipe, aliás, será remontada em torno do craque. Além disso, o jogador foi consultado no processo de contratação do técnico Jordan Ott. Há alguns meses, o bilionário rechaçou qualquer possibilidade de negociar o camisa 1.

“A troca de Devin Booker nunca vai acontecer aqui no Suns. É uma estupidez. Tenho Booker no auge. Para ganhar um título da NBA, você precisa ter uma estrela. Enfim, você tem precisa ter um grande jogador. Temos Devin Booker”, afirmou Ishbia.

Na última temporada, o Suns fez uma campanha pífia. Mesmo com a maior folha salarial da NBA, a equipe amargou o 11º lugar do Oeste, ou seja, não chegou aos playoffs. Devido ao fiasco, a franquia iniciou uma reformulação em várias áreas. O primeiro a sair foi o técnico Mike Budenholzer, demitido após um ano no cargo. O Suns também mudou de GM, com Brian Gregory assumindo o cargo que era de James Jones.

Quanto ao elenco, a especulada saída de Kevin Durant se concretizou. Assim, o craque deixou o Suns rumo ao Houston Rockets. Na troca, o time de Phoenix recebeu Jalen Green, Dillon Brooks, a décima escolha geral do Draft deste ano (que veio a ser o pivô Khaman Maluach) e cinco picks de segunda rodada (a 59 deste ano, além de duas escolhas de 2026, e outras de 2030 e 2032).

Mesmo sem um dos melhores jogadores da história recente da NBA, o dono do Suns espera formar um time competitivo. Com Devin Booker como referência técnica, o Suns chegou às finais da NBA, em 2021. No entanto, a busca por outras estrelas, como Durant e Bradley Beal, acabou impedindo a construção de um elenco sólido. Mas, para 2025/26, a franquia vai tentar repetir a fórmula que deu certo há quatro anos.

Devin Booker no Suns

Escolha 13 do Draft de 2015, Devin Booker já disputou 673 jogos pelo Suns. Suas médias, na carreira, são de 24,4 pontos, quatro rebotes e 5,2 assistências. Já em 2024/25, os números dele são ainda melhores: 25,6 pontos, 4,1 rebotes e 7,1 assistências. Na última temporada, aliás, o astro se tornou o maior cestinha da história da equipe (16.452 pontos).

Há alguns meses, o craque ressaltou sua forte ligação com Phoenix e que está disposto a repetir a postura de lendas como Tim Duncan, Dirk Nowitzki e Kobe Bryant. Ou seja, jogar por uma única equipe durante toda a carreira na NBA.

“Tenho orgulho da comunidade de Phoenix, das pessoas que me apoiaram desde que eu tinha 18 anos, quando as coisas estavam feias. E das pessoas que estão conosco, nós simplesmente não conseguimos realizar o que queríamos. Então, eu quero fazer isso, e eu quero fazer isso aqui. Essa é a responsabilidade de ser um franchise player, e eu uso isso com honra. Então, pode não parecer o cenário mais bonito agora, mas temos que fazer isso e eu vou fazer isso“.

“Cheguei aqui aos 18 anos sem saber o que esperar. Sempre fui acolhido, amado. Sempre houve amor e apoio da comunidade de Phoenix. E eu sempre fiz questão de permanecer envolvido. Não apenas fazendo doações, mas realmente estando lá com as pessoas. Deixar as crianças poderem me tocar, sentir e me ver pessoalmente”, concluiu.

