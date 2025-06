Analista cobra troca de Devin Booker no Suns: “Reconstruir do zero”

O Phoenix Suns já tem um novo técnico contratado. Além disso, aumentam os rumores de que a negociação de Kevin Durant avança nos bastidores. A equipe se prepara, com isso, para iniciar uma nova reformulação em seu elenco. Mas será que isso é possível? Para Kendrick Perkins, a resposta é não. O ex-jogador crê que o Suns deve partir para um recomeço completo, ou seja, fazer a troca do ídolo Devin Booker também.

“Eu não me importo se a decisão do novo treinador passou por Devin. Esse time tem que jogar tudo no chão e reconstruir do zero. Não basta trazer um novo comando e negociar Kevin, pois essa equipe não vai a lugar nenhum. Não vão ficar entre os seis melhores do Oeste na próxima temporada. Então, Devin tem que ir embora também. Recomeçar tudo”, disparou o comentarista da ESPN.

O plano do Suns, a princípio, não parece ser um grande segredo. A equipe deve trocar Durant, para começar, em uma tentativa de recuperar ativos. Vários atletas do elenco atual, como Vasilije Micic e Tyus Jones, não devem ficar. Assim, a visão é construir um time mais “modesto” em torno de Booker. Perkins não tem dúvidas de que a ideia não é boa o bastante. Aliás, está longe disso.

“Não importa quem quer que busquem em uma troca, pois ficou claro: não há condições de competirem em alto nível. Como planejam ficar no TOP 6, afinal, com os adversários do Oeste? Dallas Mavericks, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers estão à frente. Oklahoma City Thunder é o campeão da conferência. Ainda tem Houston Rockets e Minnesota Timberwolves. E não para por aí”, projetou o veterano.

Para Perkins, o Suns precisa da troca de Devin Booker para tentar construir um time competitivo do início. Não há mais caminho viável para a franquia crescer com a base atual. Mas, do ponto de vista do ala-armador, o analista também defende a transação. Ele chegou às finais da NBA ainda jovem, em 2021, mas o tempo não parou de passar desde então. E a paciência deixou de ser aliada para virar inimiga.

“Essa negociação vai dizer muito sobre Devin, pois está em um momento crucial. Ele foi ativado. Já tem 28 anos, então entrou no auge de sua carreira. E, por isso, precisa ter esse senso de urgência. Não quero chegar ao ponto de chamá-lo de ‘perdedor’, mas é preciso que ele tenha personalidade. Esse barco não vai levá-lo a lugar nenhum e não pode se contentar com isso”, cravou o pivô aposentado.

Perkins respeita a vontade de Booker em jogar por um mesmo time na carreira inteira, assim como o ídolo Kobe Bryant. No entanto, isso vai comprometer o sucesso de sua carreira. “Se Devin estiver ok com a ideia de ficar em um lugar onde não vá competir, eu vou ter um problema com isso. Ele precisa sair de Phoenix e buscar um lugar onde possa tentar ser campeão”, reforçou.

A não ser por uma mudança radical, a “sugestão” de Perkins não vai ser acatada. Pelo contrário. Booker, como citado, já falou várias vezes sobre o desejo de só defender uma equipe na carreira. Mas isso não evita que outros times liguem de vez em quando para checar a situação, certo? Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, isso acontece. E, mesmo depois de tantas negativas públicas, não vai parar de acontecer.

“Eu acho que os outros times ainda não veem Devin como um jogador disponível. Em Phoenix, a princípio, os dois lados querem que a parceria siga. Mas creio que duas ou três equipes, provavelmente, vão querer testar essa vontade. Todos gostam de fazer essas ligações, nos bastidores, como uma sondagem. Devin não deve ser negociado, mas perguntar não ofende”, explicou o veterano repórter.

