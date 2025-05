Rockets “perde” interesse em troca por Devin Booker

O Houston Rockets era um dos interessados na troca de Devin Booker. No entanto, segundo Kelly Iko e Sam Amick, do site The Athletic, o time do Texas perdeu o interesse no astro do Phoenix Suns. Enquanto isso, monitora outras superestrelas para reforçar o elenco na offseason.

A mudança do Rockets sobre Devin Booker tem relação com Jalen Green. Apesar das atuações inconsistentes nos playoffs, o jovem é visto como uma peça importante nos próximos anos da franquia. Além disso, é um ala-armador “mais barato” que o craque do Suns.

“O Rockets já demonstrou interesse sério em Booker. Porém, esse não é mais o caso. O time ainda acredita no potencial de Green, que é cinco anos mais jovem e custará US$66 milhões a menos nos próximos três anos. Além disso, as dificuldades recentes de Booker fizeram o time repensar essa possibilidade”, informaram os jornalistas.

A desistência na troca de Devin Booker leva o Rockets a outros alvos. Além do ala-armador, o time mira outro craque do Suns: Kevin Durant. Outros nomes na mira do GM Rafael Stone são Giannis Antetokounmpo e Zion Williamson.

Como com Booker, o Rockets também tem receio em negociar por Durant. Isso porque, embora o time busque o veterano desde a offseason passada, ele não é mais visto como alguém que pode melhorar os resultados do time. Além disso, o custo por ele pode ser elevado e reduzir os ativos de Houston.

“Durant é visto como um nome acessível no grupo de troca monitorado pelo Rockets. Além disso, ele tem interesse em jogar em Houston. No entanto, o time tem reservas significativas quanto a essa possível parceria, uma vez que ele tem 36 anos e não se alinha ao núcleo jovem da equipe”, seguiram os jornalistas do The Athletic.

Por fim, dos já citados, o nome mais ligado ao Rockets no mercado de troca é o astro do Milwaukee Bucks. Após a queda do time na primeira rodada dos playoffs, o grego surgiu entre os rumores e pode enfim buscar uma nova equipe na NBA. Porém, o duas vezes MVP pode custar a base jovem montada nos últimos anos.

“A ideia de ver Giannis em uma troca para o Rockets é intrigante. O custo seria altíssimo, incluindo escolhas de Draft e ao menos um ou dois jovens promissores. Além disso, por conta do seu estilo de jogo como criador primário e centro do ataque, a convivência com Alperen Sengun traria desafios”, finalizaram Iko e Amick.

