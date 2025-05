Donovan Mitchell vira problema em série do Cavaliers

O astro Donovan Mitchell pode ser desfalque no resto da série entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. O camisa 45 ficou fora do segundo tempo do Jogo 4 por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo. Segundo Shams Charania, da ESPN, o craque passou por uma ressonância nesta segunda-feira (12) que confirmou a contusão.

“Mitchell foi diagnosticado com uma piora de uma lesão no tornolzeo com a qual já vinha lidando. Desse modo, ele voltou a sentir o local”, informou Charania.

Apesar do dignóstico, a avaliação não confirmou se Mitchell será desfalque no Cavaliers. A equipe volta à quadra nesta terça-feira (13) pelo Jogo 5 contra o Pacers. Com o Cavs sob ameaça de queda nos playoffs, o camisa 45 só será confirmado no duelo durante o aquecimento, ainda segundo Charania.

Publicidade

“Será uma decisão de última hora para o Jogo 5. A expectativa é de que a disponibilidade de Mitchell no Cavaliers seja decidida só no aquecimento. Isso, assim, seria um golpe devastador para Cleveland, por ser um jogo de vida ou morte, seguiu o jornalista da ESPN.

Mitchell terminou o Jogo 4 com 12 pontos em 20 minutos, além de 3 de 11 nos arremessos. Antes da lesão, aliás, ele vinha de duas atuações com 40 pontos, além de ter médias de 28.9 pontos, 4.1 rebotes e 4.3 assistências, com 46.2% nos arremessos nos playoffs.

Publicidade

Leia mais!

O provável desfalque de Donovan Mitchell é um duro golpe para o Cavaliers na série contra o Pacers. Isso porque, o time perde a série por 3 a 1 e o próximo duelo pode determinar a sequência ou não da equipe nos playoffs. Assim, não ter o principal jogador do elenco pode pesar contra a equipe.

O Cavaliers, aliás, vem lidando com desfalques durante toda a série. Nos jogos 1 e 2, o time não teve Darius Garland, que se recuperava de uma contusão sofrida na primeira rodada. Além disso, também no segundo jogo, Evan Mobley e De’Andre Hunter foram ausências. Desse modo, o Cavs perdeu ambos os duelos para Indiana.

Publicidade

“O Pacers soube aproveitar a situação. É disso que se trata os playoffs: confrontos, lesões, saber ajustar o plano de jogo. Então, mérito total para Indiana. Porém, é preciso lembrar: Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen… esse time do Cavaliers foi dizimado por lesões no pior momento possível”, concluiu Charania.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA