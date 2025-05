Pela primeira vez, Giannis Antetokounmpo cogita troca do Bucks

Pela primeira vez na carreira, o astro Giannis Antetokounmpo cogita uma troca no Milwaukee Bucks. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o duas vezes MVP estaria aberto a deixar o time de Wisconsin. Embora ainda não exista um destino, ele pode mudar de ares já na próxima temporada da NBA.

Giorgios Panou e Alex Saratsis, representantes de Antetokounmpo, devem conversar com a diretoria do Bucks nos próximos dias. A meta é defniir o futuro do jogador com ou sem a franquia. Mas todas as peças podem começar a ser movimentadas a partir desta segunda-feira. Afinal, a loteria do Draft acontece hoje. Caso um dos times que o ala tenha interesse consiga a primeira escolha no recrutamento, isso seria um ponto de partida.

Uma troca por Giannis Antetokounmpo deve “custar” caro para qualquer time. Apesar de contabilizar 12 campanhas na NBA, ele está apenas com 30 anos. Ou seja, com sua capacidade física, as equipes apostam em uma “janela de título” com o atleta por três a quatro temporadas, pelo menos.

Antetokounmpo reafirmou que gostaria de seguir no Bucks até o fim de sua carreira. No entanto, a falta de planejamento da equipe, erros da direção e as três quedas consecutivas na primeira rodada dos playoffs deixam a situação bem mais difícil. Para piorar tudo, Damian Lillard sofreu uma lesão que vai afastar o armador das quadras por quase toda a próxima campanha.

Ou seja, com tudo o que acontece no momento de sua carreira e com o Bucks, Giannis Antetokounmpo pode deixar o time em uma troca. Ele não estaria acreditando que a equipe voltaria a brigar por um título em 2025/26. Isso seria um dos principais motivos pela mudança de equipe no momento.

Para completar os problemas do Bucks, o time terá muitas decisões a serem feitas nas próximas duas offseasons, incluindo Antetokounmpo. A equipe conta com vários jogadores que devem deixar o elenco. Brook Lopez, Taurean Prince e Gary Trent Jr, por exemplo, serão agentes livres já para 2025/26. Enquanto isso, Pat Connaughton, Bobby Portis e Kevin Porter possuem opções em seus contratos e podem tomar o mesmo rumo.

Ao fim da próxima temporada, Damian Lillard também terá opção em seu acordo, enquanto Kyle Kuzma e Giannis Antetokounmpo vão entrar no último ano de seus contratos. As chances de ele seguir em Milwaukee até existem, mas elas se tornam cada vez menores.

Giannis Antetokounmpo vem de uma das melhores temporadas na carreira. Ele produziu 30.4 pontos, 11.9 rebotes, 6.5 assistências e 1.2 bloqueio, além de 60.1% de aproveitamento em arremessos gerais. Nos playoffs, o ala foi ainda melhor, com 33.0 pontos, 15.4 rebotes e 6.6 passes decisivos.

Campeão da NBA com o Bucks em 2021, ele quer vencer mais uma vez.

Quais times podem adquirir Giannis Antetokounmpo em troca com o Bucks?

Tudo depende do mercado, do que os times possuem de escolhas de Draft, mas ainda jogadores que se encaixem dentro daquilo que a equipe peça hoje. Por enquanto, poucas franquias possuem espaço para uma troca com o Bucks sem que percam grandes nomes. Então, teria muito a ver com a decisão do próprio astro.

Vários times podem aparecer como favoritos em troca com o Bucks nos próximos dias. E a loteria do Draft seria apenas o início disso.

No entanto, vale lembrar que ele já cogitou, ainda que em tom de brincadeira, uma troca para o Chicago Bulls.

De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o New Orleans Pelicans poderia participar de uma troca, pois possui escolhas futuras do Bucks. Não que Giannis queira jogar em New Orleans, mas como um terceiro time no negócio.

Ele cita ainda que San Antonio Spurs e Houston Rockets podem ser um destino de troca, caso o Bucks aceite jovens jogadores.

O astro quer seguir na NBA por mais longos anos até a sua aposentadoria, mas não sem antes vencer mais um título. A liga deve ter uma agência livre de olho na troca do Bucks para todas as “peças do dominó” caírem.

