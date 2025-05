Knicks e Lakers podem tentar troca por Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo pode ter dois destinos se buscar uma troca: Los Angeles Lakers ou New York Knicks. Após a eliminação do Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs, o astro voltou a ser ligado à rumores na NBA. Assim, segundo Howard Beck, do The Ringer, ele teria um desejo de se juntar a um time de um grande mercado.

“Dei uma sondada e a primeira coisa que ouvi foram rumores de que Giannis Antetokounmpo já está voltado apenas para as grandes cidades. Seria o Lakers, o Knicks e talvez Miami, que não é um grande mercado, mas tem glamour. A primeira questão é: para onde ele quer ir? E o Bucks vai respeitar essa vontade?”, disse Beck.

A relação Giannis Antetokounmpo com o Bucks estremeceu após mais uma queda precoce nos playoffs. Com o grego atrás de mais um título, parece que o time de Milwaukee já não tem mais condições de montar um elenco campeão ao redor do camisa 34. Assim, ele poderia sair em troca já na offseason, segundo Marc Stein, no The Stein Line.

Publicidade

“Eu não acho que Giannis em pessoa queira procurar a organização para pedir ou exigir uma troca. Mas, ao mesmo tempo, não há muito caminho para Milwaukee reconstruir um elenco campeão em torno dele. Só Damian [Lillard] carrega salário de quase US$60 milhões e não deve jogar tão cedo. Além disso, o time não tem controle de nenhuma das suas escolhas de draft até 2031”, detalhou o repórter.

Leia mais!

O Bucks, porém, não deseja abrir mão de Antetokounmpo em troca. Embora reconstruir o elenco seja uma solução após as eliminações, o time nunca expressou interesse em negociá-lo. Desse modo, se a ideia de Milwaukee não mudar, é provável que o grego tenha que tomar a iniciativa.

Publicidade

“Existe muito burburinho sobre a situação de Giannis nos bastidores. Sempre ouço, por exemplo, como ele é importante para o time do ponto de vista financeiro. Ele é quem ‘vende’ Milwaukee. Por isso, essa organização não vai trocá-lo por vontade própria. A tendência é que o atleta tenha que dar o primeiro passo nesse processo”, projetou Stein.

Por fim, se Giannis Antetokounmpo forçar a troca, é pouco provável que o Bucks facilite a ida para Lakers ou Knicks, de acordo com Beck. Isso porque, o time poderia buscar um destino que possam ofertar ativos melhores, seja de um mercado grande ou não.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA