Kings finaliza contratação de BJ Armstrong, ex-jogador do Bulls

O Sacramento Kings fechou a contratação de BJ Armstrong, que foi jogador do Chicago Bulls nos anos 1990, para o cargo de general manager assistente. Então, ele vai trabalhar ao lado do novo GM da equipe, Scott Perry. O ex-jogador esteve nos três primeiros títulos do Bulls, e chegou a ser All-Star após a primeira aposentadoria de Michael Jordan. A informação é de Shams Charania, da ESPN.

Desde que se aposentou, Armstrong já trabalhou na diretoria do próprio Bulls, e também como agente de jogadores. Agora, porém, ele terá um trabalho difícil. Afinal, o Sacramento Kings se encontra numa posição delicada após a troca de De’Aaron Fox, e precisa decidir entre se reconstruir (de novo) ou tentar montar um elenco melhor com o que tem.

Sacramento ficou de fora dos playoffs da NBA após perder para o Dallas Mavericks no primeiro jogo do play-in. Isso veio após uma temporada conturbada para a equipe: demissão de Monty Williams, troca de Fox, lesões de Domantas Sabonis e problemas de entrosamento. O futuro, agora, é incerto. Afinal, Sabonis já declarou que quer entender para onde a equipe vai a partir daqui, e não fechou as portas para uma possível saída.

“Antes de mais nada, quero dizer: adoro estar aqui”, disse Sabonis, depois da eliminação no play-in. “Quero ficar e vencer aqui. Mas também quero saber o que vai acontecer. Coisas aconteceram muito rápido, junto com as novas pessoas ou quem quer que chegue. Então, estamos realmente tentando fazer tudo dar certo”.

Desde a queda, porém, coisas mudaram em Sacramento. Scott Perry foi contratado como general manager, Doug Christie foi efetivado como técnico e, agora, o ex-jogador do Bulls, BJ Armstrong, teve a contratação anunciada para trabalhar na diretoria do Kings.

A efetivação de Doug Christie, aliás, foi uma surpresa. Isso porque o técnico não foi bem, e a expectativa era de que Perry fosse atrás do mercado de técnicos, que conta com nomes como Mike Budenholzer e Michael Malone. O GM, no entanto, optou pelo que já tinha em casa.

“É aqui que quero estar”, afirmou Christie. “Acho que vocês sabem disso, mas preciso terminar o que comecei”. A sequência do técnico passa ainda pelo desejo de manter o núcleo do Kings na NBA. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, o GM gosta “do tamanho e atletismo” do atual elenco. Desse modo, não pretende fazer qualquer negociação do quinteto titular na offseason.

