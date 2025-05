Loteria do Draft 2025 da NBA ocorre nesta segunda-feira

Para 14 franquias, a próxima temporada da NBA começa na noite desta segunda-feira (12), com a realização da Loteria do Draft 2025. Assim, a partir das 20h (horário de Brasília) descobriremos a ordem das primeiras escolhas do recrutamento.

Além disso, o evento terá a transmissão da ESPN 2 para o Brasil. Dessa forma, a Loteria do Draft vai ocorrer antes do jogo 4 da semifinal da Conferência Leste entre Boston Celtics e New York Knicks, que também passará na emissora da Disney.

Muitos torcedores estarão mais felizes com o sorteio desta noite do que estiveram ao longo da temporada. Desse modo, as três equipes com as piores campanhas – Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets – terão chances iguais (14%) de ganharem a primeira escolha. Na sequência aparecem New Orleans Pelicans (12,5%) e Philadelphia 76ers (10,5%).

Todos os times da loteria do Draft 2025 da NBA têm um alvo. Trata-se de Cooper Flagg, da Universidade Duke, unanimidade como primeira escolha do recrutamento. O ala de 18 anos, aliás, foi eleito o melhor jogador do College na última temporada. Portanto, o vencedor da loteria terá Flagg em seu elenco a partir da próxima campanha.

Maior promessa de Duke nos últimos anos, o ala tem talento suficiente para se tornar o próximo grande astro da NBA. O camisa 2, aliás, já possui o status de talento geracional. Assim, deverá ser mais um novato da universidade no topo do recrutamento. Nos últimos cinco anos, dois atletas de Duke foram primeiras escolhas: Zion Williamson (2019) e Paolo Banchero (2022).

Flagg, acima de tudo, é um defensor espetacular. Versátil, consegue marcar todas as posições em quadra. Dono de um QI de basquete acima da média e atleticismo de elite, o ala é capaz de fazer de tudo um pouco. Ou seja, dribla, passa, arremessa e defende. Enfim, um jogador quase completo, com poucas lacunas em seu jogo.

Outra promessa de elite do Draft 2025 é Dylan Harper. Hoje, o armador da Universidade Rutgers é o favorito à segunda escolha. Ele chama a atenção por ser capaz de pontuar nos três níveis, habilidade com a bola nas mãos e facilidade de criar no pick-and-roll. Fora os atributos físico-atléticos de elite. Ou seja, seria um baita “prêmio de consolação”.

Na sequência, o ala Ace Bailey, companheiro de time de Harper no College, e os alas-armadores VJ Edgecombe, de Baylor, e Tre Johnson, de Texas, aparecem com boas chances de fecharem o top 5. Portanto, a classe de 2025 tem talento de sobra nas primeiras escolhas.

Por fim, desde o advento da Loteria do Draft da NBA, em 1985, apenas dez escolhas #1 conquistaram ao menos um título da NBA. São eles: David Robinson, Shaquille O’Neal, Glenn Robinson, Tim Duncan, LeBron James, Dwight Howard, Andrew Bogut, Kyrie Irving, Anthony Davis e Andrew Wiggins.

Chances de ganhar a Loteria do Draft 2025 da NBA

Utah Jazz: 14%

Washington Wizards: 14%

Charlotte Hornets: 14%

New Orleans Pelicans: 12,5%

Philadelphia 76ers: 10,5%

Brooklyn Nets: 9%

Toronto Raptors: 7,5%

San Antonio Spurs: 6%

Houston Rockets (via Phoenix Suns): 3,8%

Portland Trail Blazers: 3,7%

Dallas Mavericks: 1,8%

Chicago Bulls: 1,7%

Sacramento Kings: 0,8%

Atlanta Hawks: 0,7%

Como funciona a Loteria do Draft da NBA

Quatorze bolas são chacoalhadas em uma máquina (lotérica). Cada bola representa um número, de 1 a 14. Para determinar uma pick são retiradas quatro bolas da máquina, que, portanto, formam uma combinação numérica. Aliás, essas 14 bolas permitem 1.001 combinações entre si. Além disso, a combinação das bolas de número 11, 12, 13 e 14, nesta ordem, é descartada antes de começar o processo.

Restam, então, mil combinações. Cada time tem uma quantidade de combinações. Assim, os times com o maior número de chances de ficar no topo (os três com as piores campanhas) recebem 140 combinações de números. Já o segundo pior recebe 125 combinações, o terceiro fica com 105, assim até o 14º, que tem míseras cinco combinações.

Uma máquina que suga bolinhas de ping pong decide o futuro da NBA. Para determinar quem ficará com a primeira escolha são retiradas quatro bolas, em sequência. Elas formam uma combinação. Então, o time que detém essa combinação é o ganhador da loteria.

Além disso, esse processo se repete mais três vezes, para determinar as picks 2, 3 e 4. No entanto, a partir da pick 5, não há mais sorteio. Dessa forma, o restante das escolhas de primeira rodada é disposto em ordem contrária ao desempenho de vitórias-derrotas na temporada.

Por fim, vale dizer que o sorteio das bolinhas é fechado, e conta apenas com a presença de alguns membros da NBA, uma empresa de auditoria, alguns jornalistas e representantes dos times.

