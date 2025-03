Draft 2025: Executivos da NBA analisam Cooper Flagg

O jornalista Jonathan Givony, da ESPN, ouviu a opinião de dez executivos da NBA a respeito de Cooper Flagg, provável primeira escolha do Draft 2025. Promessa da Universidade Duke, o ala é apontado como o próximo grande astro da liga. O camisa 2, aliás, já possui o status de talento geracional.

De acordo com os dirigentes, a diferença entre Flagg e o resto da classe aumentou nos últimos três meses. Ou seja, não resta dúvidas de que ele será a pick 1 do recrutamento deste ano. Um executivo da Conferência Oeste, inclusive, afirmou que o ala está pronto para o nível profissional.

Segundo Givony, os executivos da NBA consideram a competitividade de Flagg um valor inestimável. No College, o ala mostra muita intensidade e senso de liderança em quadra. Portanto, isso é algo que pode impactar, desde o primeiro dia, a sua equipe na liga.

“A melhor coisa que Cooper Flagg faz é impulsionar a vitória. Parece clichê, mas todas as informações que reunimos apontam para o mesmo conceito em diferentes variações. É o que o alimenta todos os dias. Essa é uma qualidade tão rara e altamente atraente para se ter em um jovem de 18 anos. Ainda mais quando falamos do impacto que ele pode ter em um time que vem de uma campanha perdedora”, disse um executivo da Conferência Leste.

Apesar da evolução ofensiva de Cooper Flagg, os dirigentes da NBA consideram o impacto defensivo como o cartão de visita do ala. Afinal, o craque de Duke projeta ser capaz de defender várias posições em alto nível. Ele gera turnovers e protege o aro graças à sua intensidade e timing para bloquear arremessos. Ou seja, tem tudo para se tornar um defensor de elite na liga.

Nessa linha, o GM de uma franquia do Oeste comparou Cooper Flagg a Kawhi Leonard. Além da versatilidade defensiva, ambos são elogiados pela ética de trabalho e entendimento do jogo.

“Agora, essa comparação não é perfeita. Afinal, eles são jogadores muito diferentes na mesma idade. Mas, é a que eu mais gosto em termos de estilo de jogo e versatilidade nos dois lados da quadra. Além disso, ambos podem marcar todas as posições. Entretanto, Flagg é melhor como arremessador, passador e jogador, em geral, como novato”.

“A defesa de Kawhi estava muito à frente de seu ataque. E ele tem muitas das mesmas qualidades de Flagg, como o controle de bola e o arremesso. Mas penso em sua confiança inabalável e ética de trabalho implacável. Combine isso com sua fisicalidade, QI de basquete e atributos físicos. Desse modo, ele se tornou um candidato a MVP e o melhor jogador de um time campeão”, disse o executivo.

Cooper Flagg

Grande nome do basquete universitário, em 2024/25, Cooper Flagg deverá ser mais um novato de Duke no topo do Draft da NBA. Nos últimos cinco anos, dois atletas da universidade foram primeiras escolhas: Zion Williamson (2019) e Paolo Banchero (2022). Em 32 jogos no College, Flagg possui médias de 18,9 pontos, 7,5 rebotes, 4,1 assistências, 1,5 roubo de bola e 1,3 toco. Além disso, acertou quase 49% dos arremessos de quadra e 37% das bolas de três.

Na última offseason, Flagg chamou a atenção nos treinos da seleção dos EUA que serviram de preparação para as Olimpíadas de Paris. Ele foi um dos atletas convidados e roubou a cena nas atividades. Além disso, ele impressionou os grandes astros da NBA. Confira o que Kevin Durant falou sobre o prodígio, eleito o melhor jogador do basquete colegial (high school) em 2024.

“Cooper é fantástico. Mais do que isso, é um garoto que só vai ficar melhor com mais experiência. Ele veio aqui e jogou como um veterano. Não deixou transparecer emoção, só profissionalismo. Esse é um bom sinal. Quando você tem 2,08m de altura, mas se move pela quadra como Cooper, e joga com os seus instintos, o céu é o limite. Etamos vendo só o começo. Enfim, eu acho que esse menino pode ser um dos melhores jogadores da NBA por uns 15 anos”, reconheceu o astro do Phoenix Suns.

Portanto, aos 18 anos, Cooper Flagg lidera uma das melhores classes dos últimos tempos para o Draft da NBA. Além dele, o armador Dylan Harper é projetado como um futuro astro na liga. Enquanto isso, o ala-armador VJ Edgecombe e o ala Ace Bailey são outros nomes que devem brilhar na NBA nos próximos anos.

