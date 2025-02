Possível primeira escolha, Cooper Flagg pode rejeitar Draft da NBA

A presença de Cooper Flagg no Draft da NBA pode ter uma reviravolta. O projeto da Universidade de Duke é cotado como a primeira escolha de 2025. No entanto, em entrevista ao The Athletic, a promessa deixou em aberto seu futuro e não garantiu que estará entre os nomes da seletiva.

“Poxa, quero voltar para Duke no ano que vem”, supreendeu Flagg.

A resposta fez parte de uma análise pessoal. Flagg completou 18 anos há menos de três meses. Se for para a próximo Draft, ele chegará à NBA ainda como um adolescente. Algo que ele mesmo considera sobre si mesmo, quando foi questionado se já era um atleta profissional.

Publicidade

“Eu ainda me sinto como uma criança. Esta é a única forma como conheci o basquete universitário. É assim que vejo. Eu realmente não saberia como os jogadores se sentiam antes, se isso parece ser profissional. Quero dizer, é a mesma coisa para os garotos do ensino médio. Então, me sinto normal”, afirmou.

Flagg é o principal nome de Duke no basquete universtiário. Com o jovem astro no comando, a faculdade ocupa a terceira posição no ranking da Associated Press e é cotada como uma das favoritas ao título nacional em 2025. Somado a isso, ele disputa o prêmio de Jogador do Ano pela Naismith.

Publicidade

Leia mais!

O talento ainda o garante bons contratos ainda na universidade. Os seus direitos de imagem, por exemplo, são avaliados em US$ 4.8 milhões. Além disso, ele se tornou o primeiro jogador da história do basquete universitário a assinar um contrato com a Gatorade.

É claro que na NBA ele poderá ganhar bem mais. O contrato estimado para a primeira escolha, afinal, é de US$ 11.5 milhões. Porém, Flagg garantiu que não é isso que o motiva no início de carreira. A ida ao Draft ou não, aliás, depende mais da conquista do título nacional por Duke ou não.

Publicidade

“Sempre quis jogar no basquete universitário no mais alto nível e competir por um título nacional. Esse tipo de coisa é o que eu sonhava”, completou Flagg.

É certo que as franquias estarão de olho. Desde o início da temporada da NBA, diversos times entraram na ‘Copa Cooper Flagg’ pela primeira escolha do Draft. O desejo é ter um dos maiores fenômenos do basquete universitário dos EUA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA